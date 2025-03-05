Названы лидеры по спросу на путешествия в майские праздники

Кавминводы, Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург и Калининградская область лидируют у туроператоров страны по спросу на путешествия в предстоящие майские праздники. Рейтинг регионов по количеству бронирования отелей и туров в первой половине мая приводит Российский союз туриндустрии (РСТ).

По данным туроператора «Алеан», спрос на поездки по России на майские праздники вырос на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а бронирования только отелей — на 60%.

«Самые популярные направления на майские праздники по России — курорты Краснодарского края. На них приходится 35% бронирований, в том числе Сочи (16%), Анапа (12%), Геленджик (7%). Почти вровень с ним идут курорты Кавказских Минеральных Вод — 33% от общего числа бронирований. На Кисловодск приходится 15%, Ессентуки — 7%, Железноводск — 6%, Пятигорск — 5%», — сообщила руководитель отдела по связям с общественностью компании «Алеан» Екатерина Козырева, слова которой приводит РСТ.

Далее с серьезным отрывом следуют Крым, Санкт-Петербург и Калининградская область — по 4% бронирований, затем Москва и Подмосковье (3%).