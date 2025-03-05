Космодром Восточный посетило рекордное количество туристов

Космодром Восточный, пилотный проект Агентства стратегических инициатив (АСИ) по промышленному туризму, установил рекорд по числу туристов - в 2024 году объект посетили порядка 10 тыс. человек, что в три раза больше показателей 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе АСИ.

"Пилотный проект АСИ по промышленному туризму - космодром Восточный - установил рекорд по посещаемости туристами. В 2024 году космодром Восточный <…> посетили почти 10 тыс. человек. Это в три раза больше, чем в 2022 году, когда поток туристов составил 3,2 тыс.", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что космодром Восточный обладает значительным туристическим потенциалом.

"Гости могут увидеть стартовую площадку, технический комплекс и даже понаблюдать за запуском ракеты-носителя "Союз". В столовой космодрома туристы обедают рядом со специалистами, которые работают над космическими запусками", - рассказали в агентстве.

В АСИ отметили, что развитие промышленного туризма ведется в Амурской области с 2020 года в рамках пилотного проекта агентства. Так, в 2021 году регион присоединился к образовательной программе "Открытая промышленность". Уточняется, что в 2024 году предприятия Амурской области приняли 59 тыс. экскурсантов, что на 240% больше, чем в 2021 году.

"Среди популярных объектов промышленного туризма также золотодобывающий прииск "Соловьевский", где можно подержать слиток золота, и Амурский газохимический комплекс - крупнейший проект СИБУРа на Дальнем Востоке", - сказано в сообщении.

В АСИ также напомнили, что на стратегической сессии по развитию промышленного туризма в Амурской области в ноябре 2024 года обсуждалась инициатива проведения первого российско-китайского форума по промышленному туризму. Ожидается, что мероприятие состоится в октябре 2025 года при поддержке Минпромторга РФ и АСИ.

"Основными задачами форума станут развитие делового туризма, привлечение инвестиций и технологий, а также продвижение российской продукции на китайском рынке. Площадками для проведения выбраны Благовещенск и китайский Хэйхэ", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в рамках Восточного экономического форума в 2023 году был подписан меморандум между правительствами пяти регионов о реализации проекта "БАМ туристический". В АСИ уточнили, что его цель - развитие туристической инфраструктуры вдоль Байкало-Амурской магистрали, создание новых маршрутов и объектов размещения. Так, в 2025 году запланирован запуск брендированного вагона в фирменном поезде "Гилюй", следующего по маршруту Благовещенск - Тында - Благовещенск, и аудиоэкскурсий в поездах. Развитие туризма в зоне БАМа прорабатывается совместно с ОАО "РЖД" при поддержке АСИ.