Как турбизнес приспособился к ограничениям и что будет, если их отменят

20 марта во Дворце культур состоится турагентский конгресс РСТ. Организаторы ожидают более 1000 участников и десятков экспертов, в основном туроператоров. Помимо сессий познавательного характера, в этот раз запланированы еще и дискуссии. Одна из них даст понимание, как изменился турбизнес за период ограничений, какие выгоды сумели извлечь туроператоры выездного туризма, как воспользовались ситуацией агенты. По словам модератора сессии руководителя Tourdom.ru Татьяны Дмитровой, у экспертов разные взгляды на происходящие события, «так что на сцене могут и поспорить. Особенно по теме прямых туроператорских продаж». В профсообществе сформировалась традиция: агенты ругают поставщиков, когда те объявляют акции для туристов и отдают им часть комиссии. Последние, как правило, или оправдываются, или не комментируют свои действия. Но уже сейчас в недрах туроператорского класса появляется убеждение – агенты заходят на территорию туроператоров, формируя туры, как правило, в дорогом сегменте, и тем самым отбирают хлеб у поставщиков. Поэтому последние могут позволить себе для стимулирования продаж время от времени давать дисконт туристам. К чему приведет ситуация, когда все нарушают «джентльменские» соглашения? Это станет предметом обсуждения. Еще одна тема, которая очень редко поднимается публично, – финансовое положение туроператоров и турагентов. Есть мнение, что за счет изменения рынка и ограничений поставщики приспособились и повысили маржинальность, а многие еще и вернулись к объемам продаж 2019 года. То есть зарабатывать стали больше. Отсюда закономерный вопрос – почему агентская комиссия от туроператоров неуклонно снижается? Сейчас она составляет в среднем 7,5%.

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На конгрессе РСТ также рассмотрят варианты будущего – каким оно станет в связи с разными сценариями геополитической игры. Татьяна Дмитрова говорит: «Сейчас многие ждут оттепели, пусть и частичного, но снятия санкций. Нас же в этой связи интересует, как изменится сложившийся статус-кво в турбизнесе, если возможности путешествий начнут расширяться. Какие скрытые проблемы выйдут наружу? И к каким новым неприятностям готовиться агентскому рынку, если ничего кардинально не изменится в ближайший год?»

В оргкомитете конгресса РСТ нашей редакции сообщили, что состав экспертов сессий 20 марта, а также экспонентов воркшопа, который пройдет параллельно с ними, находится в процессе формирования. Для участия в дискуссиях по темам «Адаптация рынка выездного туризма к изменениям, стратегия и тактика выживания» и «Различные сценарии развития рынка выездного туризма в зависимости от геополитических процессов» приглашены руководители компаний: Дмитрий Арутюнов («АРТ-ТУР»), Владимир Рубцов (F&S), Артур Мурадян (Space Travel), Дмитрий Горин («Вип-сервис»), Любовь Воронина (Let's Fly), Воскан Арзуманов (TEZ Tour), Вадим Островский (BSI) и Алексан Мкртчян (сеть турагентств «Розовый слон»).