На Урале открыли новый туристический маршрут

Город Полевской, расположенный в часе езды от Екатеринбурга, знаменит Азов-горой - обиталищем бажовской девки Азовки, кладами и идолами времен иткульской культуры V века до нашей эры, месторождением "зеленого золота" - малахита. Но, как исстари водится на Урале, сам город появился на карте России вместе с железоделательным заводом, запущенным в январе 1739 года.

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286 лет спустя Северский трубный завод, входящий в Трубную металлургическую компанию, - градообразующее предприятие Полевского, на котором работает каждый десятый житель города. Сегодня историю, проходящую сквозь столетия и жизни, можно буквально увидеть, потрогать и почувствовать себя ее частью.

Небольшой заводской музей был создан в 1970 году по инициативе рабочих, а теперь это целый музейный комплекс, сосредоточенный вокруг металлургической махины XIX века - Северской домны. Заводчане относятся к нему как-то по-семейному. Поэтому сказочная ящерка, встречающая гостей у входа в музей, заботливо одета в вязаную шапочку и шарф, а Антон Подкорытов (теперь он экскурсовод, а раньше много лет проработал в одном из цехов), приглашая очередную группу туристов спуститься по длинной лестнице к подножию кирпичного восьмигранного здания с куполообразной крышей, очертаниями напоминающего храм, говорит:

- А вот наша домна-матушка!

Она и в самом деле удивляет - масштабами, красотой выверенных пропорций, умной и деликатной реставрацией, подчеркивающей магию старины. Домна - шедевр промышленной архитектуры середины XIX века, находящийся в высокой степени сохранности и дающий полное представление о производственном процессе выплавки чугуна в позапрошлом веке. Кстати, ее видели даже те, кто никогда не бывал на Урале: здесь снимали знаменитые фильмы "Демидовы" и "Угрюм-река".

Ежегодно музей посещают более 20 тысяч человек

Сам музейный комплекс "Северская домна", занимающий площадь более 8 тысяч квадратных метров, включает два исторических здания XIX века, экспозицию под открытым небом и ажурную Спасо-Преображенскую часовню, выполненную полностью из железа. Это точная копия часовни XIX века, которая попала в объектив страстно увлекавшегося фотографией последнего владельца завода Дмитрия Соломирского. В здании бывшей кричной фабрики 1842 года постройки разместилась экспозиция, рассказывающая о появлении металлургии на территории Полевского района еще 2000 (!) лет назад, об истории завода и его сегодняшнем дне.

Посетители узнают, почему рабочие не поддержали восстание Пугачева, а с оружием в руках встали на защиту завода. Разберутся, какое отношение к пилигримам имеет прокатный стан и чем "печь-печь" отличается от "печи-ковша". А еще впечатлятся размерами одного из экспонатов - привода прокатного стана, введенного в эксплуатацию в 1891 году, с маховиком диаметром 8,55 метра и весом 30 тонн. Детям покажут компьютерные мультики об истории завода и технологии производства железа.

А посетителей старше 14 лет (тем, кто младше, вход на территорию настоящего, "немузейного" завода запрещен по правилам безопасности) ждет незабываемое продолжение экскурсии. Собственно говоря, ради этого и собрали журналистов и представителей туриндустрии - чтобы познакомить с новым промышленным маршрутом "Металлургия сквозь века: от кричного молота до цифрового завода". Всем выдают оранжевые спецовки, защитные каски, перчатки, очки, беруши. И от домны-матушки туристы отправляются в путешествие по современным цехам с высокотехнологичным производством, чтобы своими глазами увидеть процесс выплавки стали в электродуговой печи и производства труб на трубопрокатном комплексе. В роли экскурсоводов - инженеры завода.

Ежегодно музей посещают более 20 тысяч человек, и такое необычное "продолжение маршрута" наверняка привлечет в Полевской еще больше туристов.