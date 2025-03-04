Турэксперт рассказала о популярности оздоровительного туризма в 2025 году

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала о популярности оздоровительного туризма в 2025 году.

«Я бы сравнила санаторно-курортное лечение по популярности с горнолыжными курортами и круизными турами. Это направление получило такой всплеск после пандемии», — заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

По её словам, самыми перегруженными считаются летние месяцы, и сейчас мест на лето в популярных санаториях уже нет.

Как прогнозирует Осипова, санаторно-курортный отдых останется в трендах не только в 2025 году, но и в последующие сезоны.

Ранее стали известны самые посещаемые малые города и деревни России. Чаще всего российские туристы бронируют жильё в Светлогорске (Калининградская область).