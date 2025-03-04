Тюменская чиновница высказалась о ценах билетов в термальные источники

Стоимость посещения термальных источников в Тюменской области может казаться местным жителям высокой, однако для гостей из других регионов цены выглядит дешевле, нежели в иных субъектах страны. Об этом заявила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

«По поводу стоимости посещения терм могу сказать, что это смотря с чем сравнивать. Нам (тюменцам — прим.ред.) кажется, что дорого, потому что мы привыкли, как это было раньше. Но термы тоже вкладываются — в развитие инфраструктуры, в предложение услуг, в качество своего продукта. Это формирует более высокую стоимость. Есть термальные курорты не в нашем регионе, которые стоят в разы дороже, поэтому у коллег, которые приехали к нам в гости и создается впечатление, что у нас дешево», — заявила Трофимова в эфире программы «Час Тюмени» на радио «Вести FM».

О невысокой стоимости билетов на источники ранее высказывались участники «Термального конгресса». Он прошел в Тюмени в феврале.

Глава дептуризма также добавила, что в Тюменской области самое большое в стране количество объектов с открытыми термальными бассейнами — их порядка 25. По итогам 2024 года курорты посетили более 1,4 млн человек. При этом для того, чтобы попасть в термы и не отказаться от этой идеи из-за недостатка мест при наплыве туристов, Трофимова посоветовала тюменцам планировать свои визиты на будние дни.