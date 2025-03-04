Стало известно, сколько туристов принял Санкт-Петербург в 2024 году

Санкт-Петербург посетили 11,6 млн туристов в 2024 году.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Чаще всего в город приезжали гости из Москвы, Московской, Новгородской, Мурманской, Псковской, Владимирской и Самарской областей, а также из Республики Татарстан.

«Наши памятники, достопримечательности, театры и музеи работают на всю Россию. Северная столица на протяжении последних лет модернизировала инфраструктуру приёма, развила новую туристскую географию и стала ещё привлекательнее для людей разных возрастов и интересов», — заявил губернатор Александр Беглов.

Большинство туристов приезжали в Петербург ради достопримечательностей и истории (51%), ради встреч с друзьями и родственниками, для деловых визитов.

Ранее сообщалось, что в Москве открыли приём заявок на участие в первом потоке просветительского проекта «Твой старт в туризме» для молодых специалистов. Он пройдёт с 15 апреля по 31 мая.