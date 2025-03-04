Законопроект о невозвратных тарифах в гостиницах готовят ко второму чтению

Завтра истекает срок внесения поправок в законопроект № 811655-8, который расширяет полномочия органов госвласти «в части установления видов и условий бронирования при предоставлении гостиничных услуг коллективными средствами размещения». После этого норматив, скорее всего, будет рассмотрен Госдумой во втором и третьем чтениях, и это произойдет в весеннюю сессию.

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Наблюдатели предполагают, что новый законопроект даст зеленый свет введению в гостиницах невозвратных тарифов. Однако, по словам основателя юридического агентства «Персона Грата», вице-президента РСТ Георгия Мохова, принятие норматива носит технический характер, большее значение имеет новая редакция правил предоставления гостиничных услуг, которая сейчас также готовится.

«В ней, собственно говоря, и содержатся все новые нормы, касающиеся правил применения “невозвратных тарифов” – в кавычках, потому что они и там называются бронированием, а не тарифами», – пояснил Георгий Мохов.

Как отметил юрист, правила предоставления гостиничных услуг в новой редакции уже обсуждались и утверждены в рабочей группе, однако публично еще представлены не были:

«Я полагаю, что после утверждения законопроекта проект постановления о новых правилах разместят на портале правовой информации для общественного обсуждения, и, если все пойдет по плану, осенью он вступит в силу».

Как уже сообщал TourDom.ru, обсуждение невозвратных тарифов идет тяжело. В конце января заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб назвал законопроект антинародным, противоречащим международной практике и нарушающим права потребителей (имея в виду, вероятно, то, что турист может потерять деньги безо всякой компенсации). Против выступает также Роспотребнадзор. У председателя Всероссийского объединения туристов Дмитрия Давыденко есть вопросы к прозрачности законопроекта – непонятно, как невозвратный тариф должен формироваться. Кроме того, имеются правовые противоречия с Гражданским кодексом, законом «О защите прав потребителей» и нормативами Союзного государства России и Беларуси.