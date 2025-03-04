Туристы жалуются на подорожание билетов на поезда в Крым. Перевозчик открыл продажи на 1 июня, и те, кто из года в год берет места на один и тот же маршрут, возмутились новыми ценами. «Из Тамбовской области до Симферополя 13–15 тыс. билет в купе – это уже перебор», – отмечают в соцсетях. Некоторые пытаются высчитать, на сколько процентов стоимость за год увеличилась. На фоне эмоций порой получаются ну очень высокие цифры. Ранее ФАС предупреждала, что рост ценников может составить около 12%.

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Редакция TourDom.ru сравнила стоимость мест в первых летних поездах 2025 года с прошлогодними ценами. Цены за билет в плацкарте для взрослого пассажира по маршруту Москва – Семь Колодезей (на этой станции обычно выходят те, кто едет отдыхать на Азовское побережье в Щелкино и к мысу Казантип) при отправлении в первых числах июня год назад начинались от 5 тыс. руб., сейчас – от 5,6 тыс. (рост 12%).

В поезде № 28 Москва – Симферополь в марте 2024 года купе на втором этаже на 1 июня на четырех взрослых пассажиров выкупали за 57 тыс. руб. (без питания), сейчас за аналогичный вариант придется заплатить 65,8 тыс. руб.(плюс 15%).

В составе № 474 Смоленск – Симферополь год назад нижняя полка в купе на июнь продавалась за 11,2 тыс. руб., верхняя – за 10,1 тыс., сейчас – за 13 тыс. и 11,7 тыс. руб. соответственно (дороже на 16%).

Наибольший рост наблюдается в классах повышенной комфортности – так, поездка в вагоне СВ по маршруту Севастополь – Москва год назад обходилась семье из двух человек в 42,6 тыс. руб., а сейчас за тех же пассажиров нужно выложить уже 51,3 тыс. руб. (больше на 20%).

Добавим, что в первую очередь в крымских поездах заканчиваются самые дорогие билеты. Так, в отправляющихся 31 мая и 1 июня из Москвы составах не осталось ни одного места СВ (они стоили от 23,3 до 34,2 тыс. руб.) и куплена половина люкс-купе (183,3 тыс. за каждое). Но, справедливости ради, их и меньше всего в составе. Ожидаемо быстро разлетаются нижние полки в более дешевых вагонах. Например, в популярном составе № 92, удобном для туристов временем отправления из столицы и прибытия в конечный пункт на полуострове, на 31 мая не осталось ни одного такого места в купе и есть единственное в плацкарте. А на поезд № 177а Санкт-Петербург – Симферополь, отправляющийся в последний день мая, закончились уже все билеты.