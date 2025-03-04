В Тюменской области построят базу отдыха с минеральным источником

В Тюменской области к концу 2027 года достроят новую базу отдыха с минеральным источником и спа-центром.

База появится в селе Дубровное Ярковского района, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального инвестиционного агентства.

«Проект включит в себя 15 домов для размещения туристов, спа-центр, подогреваемый бассейн с минеральной водой, концертно-ресторанный комплекс», — уточнили в агентстве.

Стоимость инвестпроекта оценивается в 700 млн рублей. В результате появится 70 рабочих мест.

Ранее президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал о росте популярности деревенского отдыха.