На Сахалине разработали стратегию увеличения турпотока

Сахалин разработал стратегию увеличения туристического потока с помощью развития гастрономии в регионе. План развития гастроиндустрии стал результатом двухдневной форсайт-сессии "Подними волну. Сахалин" - первого мероприятия в рамках программы "Про еду по России!", реализуемой по соглашению между Агентством стратегических инициатив (АСИ) и правительством региона, сообщили в пресс-службе агентства.

"На Сахалине прошла двухдневная форсайт-сессия по развитию гастроиндустрии "Подними волну. Сахалин". Она стала первым мероприятием программы "Про еду по России!", реализуемой по соглашению между Агентством стратегических инициатив (АСИ) и правительством области. Более 150 участников сессии - рестораторы, отельеры, туроператоры, производители локальных продуктов и эксперты - разработали план развития индустрии, который поможет региону занять лидирующие позиции в России и выйти на международный уровень", - сказано в сообщении.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил, что по итогам прошлого года регион посетили порядка 250 тыс. человек.

"Это стимулирует бизнес открывать новые гостиницы и рестораны, повышать уровень сервиса, улучшать туристическую инфраструктуру. Мы развиваем сферу туризма не только для гостей, но и для местных жителей, которые получают новые рабочие места, комфортную среду для жизни и качественный сервис", - приводятся его слова в сообщении.

По данным заместителя гендиректора - директора дивизиона "Городская экономика" АСИ Ольги Захаровой, Сахалин сегодня стал круглогодичным курортом с ежегодным приростом турпотока на 25%.

"Открытый диалог бизнеса, власти и экспертного сообщества позволит Сахалину занять лидерские позиции. Но уже сегодня важно развивать гастрономическую инфраструктуру", - цитирует ее пресс-служба.

В АСИ рассказали, что в ходе двухдневной сессии участники обсудили возможность включения региона в сеть креативных городов ЮНЕСКО по гастрономии, усиление позиций в ключевых профессиональных премиях ("Пальмовая ветвь", Where to eat, Yandex Ultima), увеличение среднего чека на 20%, а также объединение шеф-поваров с сообществом "Топ-100 шеф-поваров" для обмена опытом.

Приоритетные проекты

На сессии представили шесть приоритетных проектов, среди которых и продвижение регионального бренда "Сахалин - знак качества". В рамках его реализации планируется разработка "Меню Сахалина" для ресторанов, включение лучших заведений в гостевые маршруты, а также создание площадки "Свое Родное". Кроме того, рассматривается и запуск консьерж-службы на русском, корейском, английском и китайском языках, где будет представлена актуальная информация, возможность бронирования, организации гастротуров и покупки сувениров.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что одним из ключевых проектов станет международный форум "Гастро острова", который объединит гастрономические ужины, фестивали и образовательные интенсивы.