В России снова подорожали авиабилеты на внутренние рейсы

Авиабилеты на внутренние рейсы по России снова подорожали — весной рост цен составил 17,6 процента. Об этом Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Авторы исследования сравнили стоимость билетов на март, которая была в начале февраля, с ценами в начале марта, действующими на начало апреля. Отмечается, что стоимость перелетов в крупнейшие аэропорты страны увеличилась неравномерно.

Так, билеты на рейсы из Москвы подорожали на 22,8 процента, из Калининграда — на 25,5 процента, из Екатеринбурга — на 22,8 процента, из Казани — на 22,4 процента. Тем временем цены на перелеты из Санкт-Петербурга выросли только на 9,9 процента, из Минвод — на 9,7 процента, из Сочи — на 4,9 процента.

«Если из Сочи билеты выросли в цене всего на 4,9 процента, то в Сочи из разных городов — на 36,6 процента, — обратили внимание в АТОР. — То есть перелет туда-обратно увеличился в цене примерно в среднем по рынку».

Ранее россиянам раскрыли самые подорожавшие направления для поездок по России. К примеру, с 2022 по 2024 год стоимость авиабилетов из Москвы в Санкт-Петербург выросла в среднем более чем на 62 процента.