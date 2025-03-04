На курорте «Эльбрус» открыли новую горнолыжную трассу

На курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии запустили новую горнолыжную трассу. Трасса среднего уровня сложности, ее протяженность составляет 1,5 километра.

«Наши спасатели и эксплуатация запустили EP4. Это комфортная синяя трасса длиной больше 1,5 км. На карте курорта — под номером 10», — сообщается в телеграм-канале института развития Кавказ.РФ.

Отметка старта новой трассы установлена в районе канатной станции «Мир», на высоте 3 450 метров. Нижняя точка определена на станции «Кругозор».

«Эльбрус» - один из популярнейших горнолыжных курортов России, расположенный на склонах одноименной горы в Кабардино-Балкарии. До сих пор на курорте действовали 9 горнолыжных трасс, шесть из которых красные, повышенной сложности, и две трассы — зеленые, для новичков. Территория катания постоянно расширяется.

В декабре прошлого года сообщалось, что к 2028 году на курорте планируется построить канатную дорогу, которая пойдет параллельно с уже существующими от Поляны Азау до станции «Мир». Предполагается, что она будет поднимать туристов с зоны парковки на высоту 3670 метров.