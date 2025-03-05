Туристам расскажут о местах воинской и трудовой славы

Сервис бронирования туров по стране «Турслет», который входит в «Слетать.ру», запустил проект «Должен знать каждый» к 80-летию Победы в ВОВ. Совместно с партнерами авторы расскажут о местах воинской и трудовой славы в формате подкастов, квизов и лекций.

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На странице проекта авторы создали «Альбом памяти». Это подлинные фотографии и истории родных и близких сотрудников «Турслета» и «Слетать.ру», которые прошли дорогами войны.

Через личные истории и судьбы людей раскрывается и тема трудового подвига. Цикл видеозаписей посвящен масштабной эвакуации промышленности в военные годы и работе в городах тыла.

«Историки и эксперты поделятся знаниями и подробностями, в итоге сыгравшими весомую роль в Великой Победе. Главные города-герои выпусков – Куйбышев, Челябинск, Магнитогорск, Ижевск, Свердловск, Красноярск», – рассказали «ТурДому» представители проекта.

Мероприятия запланированы с марта по конец июня. Ознакомиться с расписанием можно на платформе проекта.

Дополнением к подкастам-лекциям стала подборка патриотических туров по местам боевой славы. Например, в Волгограде туристов ждет Мамаев курган, в Курске – мемориальный комплекс «Курская битва», в Ржеве – музей «Ставка Сталина», а в Севастополе – Музей Черноморского флота России.

Поддержку проекту оказали Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, Российское общество «Знание», Роспатриотцентр, Российский союз туриндустрии, программа «Больше, чем путешествие», образовательный проект «Академия “Слетать.ру”».