В Каминводах создадут ароматический гид для туристов

Кисловодские парфюмеры создают новые интерьерные ароматы, которые будут связаны с историей и культурой городов Кавминвод и станут своего рода ароматическими гидами для туристов. В результате совместной работы местных ремесленников, художников и парфюмеров появится еще одна сувенирная коллекция, посвященная литературным героям, художественным и музыкальным произведениям, связанным со ставропольскими курортами.

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Проект под названием "Синергия искусств. Ароматы странствий: Кавказ" реализуют в том числе на президентский грант. Его общая стоимость - около 10 миллионов рублей, из которых более 3,3 миллиона - это грант. Остальные средства вкладывает парфюмерная компания, известная своими туристско-ароматическими проектами. В ее коллекции уже есть такие запахи, как "Печорин", "Княжна Мэри" и другие.

Чем благоухают музыка и картины? Какой запах лучше всего соответствует старой библиотеке и причем здесь Киса Воробьянинов? Корреспондент "РГ" пообщался с парфюмером кисловодской компании, создающей уникальные ароматы. Предприятие занимается крафтовым производством ароматических свечей, диффузоров для дома и автомобиля, а также саше. Футляры для своих товаров мастера делают вручную с использованием полудрагоценных камней. А в состав ароматов входят как синтетические, так и натуральные ингредиенты.

- У нас локальный бренд со своей целевой аудиторией. Через маркетплейсы продукцию не реализуем. Наша задача - с помощью ароматов передать то, чем могут гордиться жители и гости региона Кавказские Минеральные Воды. Это объекты культурного наследия, литературные герои, музыкальные и живописные произведения. Например, в нашей линейке есть ароматы "Печорин" и "Княжна Мэри" из лермонтовского "Героя нашего времени". Мы хотим, чтобы человек, соприкоснувшийся с историей, потом через аромат мог вспомнить о своих ощущениях от этого соприкосновения, - рассказала парфюмер компании и руководитель проекта Анна Боброва.

При создании аромаформул парфюмеры ориентируются на свои ассоциации о герое или художественном произведении. Не так давно в линейке продуктов появился запах "Библиотека М. Ю. Лермонтова". Он создан совместно с Государственным музеем-заповедником Лермонтова, который работает в Пятигорске.

Вот как представляют этот аромат парфюмеры компании:

"Чтение книг - ритуал, сформировавшийся за многие столетия. У этого процесса есть таинство, и ароматы в нем играют огромную роль. В библиотеке М. Ю. Лермонтова пахнет старым деревом, ванилью сладкого мороженого, дурманящим ладаном и каминным угольком".

Цикл ароматов посвящен композитору Александру Алябьеву, чья жизнь была связана с Пятигорском. В одном из писем к другу он именовал себя "Кавказским певцом". Также был назван вышедший в свет в 1834 году большой сборник его романсов с обложкой, украшенной видом Пятигорска. Сегодня парфюмеры предлагают всем желающим ароматы "Тайна" и "Соловей" - так называются известные произведения композитора.

- Сначала возникает идея аромата, потом парфюмер делает описание того или иного объекта, которому он будет посвящен. Определяет его терпкость, сладость и другие характеристики. Так появляется формула, - пояснила Анна Боброва.

Какие ароматы будут созданы в рамках президентского гранта, она пока не разглашает, говорит, что в данный момент готовятся технические задания для ремесленников и художников, которых задействуют в производстве сувенирной продукции. Впрочем, намек дает: ароматы, в частности, будут посвящены двум героям одного из произведений Ильфа и Петрова.

Намек весьма прозрачный, как тут не вспомнить пятигорское озеро Провал, у которого сегодня стоит бронзовый памятник Остапу Бендеру, продающему фальшивые билеты, и парк "Цветник", где есть скульптура Кисы Воробьянинова, просящего подаяние. Правда, аромат с намеком на сына лейтенанта Шмидта в компании уже разработан, называется он "Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-Бей".

- Мы намерены и далее раскрывать эту тему. Ведь у людей вызывают много эмоций герои Ильфа и Петрова. Это будет аромат с ироническим посылом, - добавила Анна Боброва.

19 февраля в Доме-музее Алябьева в Пятигорске прошла встреча экспертов - представителей музеев и парфюмерной промышленности. На ней обсуждались основные темы проекта "Синергия искусств. Ароматы странствий: Кавказ". Как рассказала участница встречи директор музея-заповедника М. Ю. Лермонтова Ирина Сафарова, они уже определены, хотя и сформулированы пока нечетко.