Названы самые дорогие города для отдыха в России

В марте 2024 года Выборг, живописный город в Ленинградской области, вошёл в список наиболее дорогих направлений для путешественников по России. Такие данные были представлены в исследовании сервиса онлайн-бронирования жилья Tvil.ru.

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Аналитики Tvil.ru выяснили, что средняя стоимость одной ночи в отелях Выборга составляет 6,7 тысячи рублей, что позволило городу занять шестую позицию в рейтинге самых дорогих мест для отдыха. При этом, согласно статистике сервиса, туристы, посещающие Выборг, в среднем остаются в городе на две ночи.

Лидером рейтинга самых дорогих направлений для путешествий в марте стал знаменитый горнолыжный курорт Шерегеш, расположенный в Кемеровской области. Здесь средняя стоимость проживания за одну ночь достигает 9,5 тысячи рублей, а средняя продолжительность поездки составляет пять ночей.

Стоит отметить, что в целом горнолыжные курорты традиционно являются одними из самых дорогих направлений для отдыха в марте. Так, второе место в рейтинге занял поселок Терскол, находящийся на территории популярного курорта Эльбрус в Кабардино-Балкарии, где средняя стоимость ночи составляет 9 тысяч рублей, а средняя продолжительность поездки – шесть дней. На третьей строчке расположилось горное село Архыз в Карачаево-Черкесии, где одна ночь в отеле в среднем обходится в 8 тысяч рублей, а туристы проводят там около пяти ночей.

В первую пятёрку наиболее дорогих направлений также вошли известные курорты Красная Поляна (Краснодарский край) и Листвянка на берегу Байкала (Иркутская область), где стоимость проживания за одну ночь составляет 8 тысяч и 6,8 тысячи рублей соответственно.

Вслед за Выборгом в списке самых дорогих направлений расположились такие города и поселки, как Домбай (Карачаево-Черкесия), город-курорт Пионерский (Калининградская область), Суздаль (Владимирская область) и Кировск (Мурманская область).

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