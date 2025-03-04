Эксперт объяснил, зачем ввели аттестацию гидов

С 1 марта в России вступила в силу законодательная норма об обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков, которая ранее была добровольной. Какая польза для государства от этого нововведения, как грамотно оформить документы и как именно восприняли законодательство представители профессионального сообщества — в этом помогли разобраться эксперты в сфере туристических услуг, туроператоры и сами экскурсоводы

"Бейдж" как подтверждение квалификации

Согласно законодательству, претендующие на аттестацию должны прежде всего иметь российское гражданство, высшее или среднее профессиональное образование, а также дополнительное профессиональное образование по профилю экскурсовода или гида-переводчика, рассказала юрист в сфере туризма, руководитель правового департамента Альянса туристических агентств (АТА) Мария Чапиковская. От гидов-переводчиков требуется свободное владение иностранным языком, на котором предполагается оказывать услуги по сопровождению туристов.

"Из специальных требований — экскурсоводы и гиды-переводчики обязаны обладать определенными познаниями в области, соответствующей профилю работы. При этом тем, кто проходит аттестацию для оказания услуг на территориях нескольких российских регионов или на национальных туристских маршрутах, нужно иметь стаж работы не менее трех лет. Для тех, кто собирается оказывать услуги на туристских маршрутах, проходящих по особо охраняемым природным территориям, также необходимо обладать соответствующими знаниями", — говорит эксперт.

Аттестацию проходят в уполномоченном органе исполнительной власти субъекта РФ в сфере туризма, обычно это минтуризма, куда можно обратиться напрямую или через портал "Госуслуги" с заявлением. К нему прилагаются копии документов — о профессиональном образовании, получении дополнительного образования по профилю работы экскурсовода (гида) или гида-переводчика, кроме случаев, когда профобразование включало в себя соответствующую дисциплину или у заявителя есть стаж не менее пяти лет по этому профилю. Кроме этого, прилагаются копии документов, подтверждающих стаж, и цветная фотография.

В течение трех рабочих дней госорган рассмотрит заявление и примет решение о допуске или отказе в допуске к прохождению квалификационного экзамена. Если отказали — можно подавать документы повторно. Квалификационный экзамен проходит в форме тестирования и практического задания, может состояться очно или по усмотрению Минкульта в формате видеоконференции. Если он сдан удовлетворительно, то аттестационная комиссия вносит сведения в единый федеральный реестр экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, который ведет Минэкономразвития РФ, и выдает нагрудную идентификационную карточку экскурсовода или гида-переводчика по форме, утвержденной регионом.

"За выдачу "бейджа", на котором размещается QR-код для перехода на запись в реестр, нужно оплатить госпошлину в размере 2 тыс. рублей. Контролировать наличие "бейджей" сможет полиция и органы регионального контроля. За оказание услуг без соответствующего аттестата предусмотрены штрафы: для граждан — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей и для юридических лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей", — отметила Чапиковская.

Аттестация может быть проведена как для работы по нескольким регионам России, так и на территории части региона. Она имеет срок действия пять лет, после чего процедуру необходимо будет повторить. Экскурсоводам (гидам) и гидам-переводчикам, работающим в организациях, в ведении которых находятся объекты турпоказа (музеи, театры), обязательная аттестация не требуется.

О подготовке, лени и жалости

"Этот законодательный акт обсуждается с конца 2010-х. Это немалый срок — за это время страна сделала большой рывок в развитии, поменялось несколько поколений телефонов, ребенок родился, пошел в школу и начал изучать классику. Столько лет прошло, а некоторые только засуетились и подняли шум, что они, дескать, не успевают и как это все сложно. А давайте вспомним конец 1960-х, Союзтуризм (имется в виду Центральный совет по туризму и экскурсиям — прим. ТАСС): гиды тех лет имели удостоверения, постоянно сдавали экзамены, и никто не говорил, что это сложно", — поделился своим мнением Эдуард Шалоносов — юрист, работающий в сфере туризма, специфика работы которого заключается в разрешении споров, связанных с турфирмами, туристическими компаниями и в помощи в регистрации турфирм и маршрутов.

Ничего сложного в аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков нет, считает он.

"Экзаменаторы нередко знают меньше, чем экзаменуемый, а чтобы завалить, нужно еще знать, как именно заваливать. Кроме того, существует еще понятие апелляции. Ведь в случае неудачи можно обратиться в суд, а эти процедуры для минкультов не представляют интереса. Самое главное, чтобы проходящий аттестацию обладал необходимыми знаниями и опытом работы", — отметил он.

По словам эксперта, аттестацию проходят группами по три-семь человек, сдавшие через несколько недель расписываются под документами в минкульте и получают "бейдж".

Среди тех, кто его уже успешно получил, — экскурсовод из Оренбурга Андрей Чередниченко, который с 2016 года ведет просветительский проект "Изнанка города". По первому образованию он программист, по второму — управленец, работает в нефтяном секторе, а экскурсии проводит "для души" и "прокачивания коммуникационных навыков".

"Увидел, что будет аттестация [экскурсоводов], и попал на первую группу в декабре 2022 года. Просто решил проверить свои знания. Ответить на вопросы, сдать экзамен — это больше был вызов себе. Попробовал — получилось", — рассказал он.

Получивший свой "бейдж" экскурсовод из Краснодара Андрей Ступаченко, чье ИП работает с 2019 года, рассказал, что, напротив, был не в восторге от перспективы тратить ресурс на подготовку к аттестации. Для экзамена нужно было выучить 40 вопросов по тематике туризма Краснодарского края, хотя он специализируется только на экскурсиях по краевому центру. С объемом знаний он справился за месяц, уделяя этому по пять часов в неделю. Андрей — выпускник профильных экскурсоводческих курсов переподготовки "Москва глазами инженера" московской Школы гидов.

"То есть это тесты, которые я не проходил, потому что мой опыт подтвержденный — больше пяти лет в туристической деятельности. Мне 40 объектов по краю нужно было выучить, провести виртуально экскурсию, используя фотоматериал, который предоставляет комиссия. Потому что, как сказал Владимир Владимирович (Путин), "мы все существа ленивые, но не надо себя жалеть", понимаете, да? С подготовкой аттестацию пройти не сложно. Встречал в СМИ мнения о том, что процедура якобы непрозрачна. Ну не знаю, что там может быть непрозрачного: профильное образование, далее опыт подтвержденный — неподтвержденный, через "Госуслуги" отправил документы, тебе назначили дату комиссии, затем пришел, сдал или не сдал. И отдельное спасибо нашим специалистам в комиссии", — говорит экскурсовод.

"За" и "против"

Успешно подтвердил свою компетенцию в 2024 году в региональном министерстве курортов и туризма после прохождения обязательного обучения и получения диплома гида-проводника и Ахмат Байсиев, известный в Кабардино-Балкарии фотограф и с 2015 года — гид, создавший авторские туры по горам родной республики.

"Раньше все кому не лень могли собрать группу, повезти в горы, допустим, по пути излагая любую информацию, которую прочитали в интернете. Конечно, это неправильно, совершенно не корректно по отношению к людям, которые проживают здесь. История любого края, тем более народа — вопрос щепетильный, поэтому необходимо, чтобы гиды грамотно владели информацией, которую преподносят туристам", — приводит он довод в пользу аттестации.

Землячка Ахмата Разара Апажева, имеющая диплом Кабардино-Балкарского госуниверситета по направлению "туризм" и с 2017 года работающая экскурсоводом по трем самым посещаемым ущельям — Баксанскому, Черекскому и Чегемскому, — уверена, что одной аттестации по КБР ей мало. Разара считает, что проводникам необходимо постоянно учиться, даже если ездишь по одному и тому же маршруту на протяжении многих лет.

"Аттестация у меня пока одна, и планирую получить лицензии и по соседним регионам. Польза от этого, несомненно, есть: во-первых, это гарантия качества, то есть аттестация подтверждает, что у экскурсовода есть знания, навыки для проведения качественной экскурсии, во-вторых, это профессиональный рост, побуждающий развиваться, и, наверное, безопасность для туристов", — отмечает она.

Частный гид-экскурсовод из Астраханской области Ксения Ефимцева, культуролог по первому образованию со специализацией в сфере туризма и имеющая 13 лет стажа в школе учителем истории и краеведения, призналась, что она "за любой движ" в повышении своей квалификации. Аттестация ей помогла получить новые знания, а профессиональные экскурсоводы помогают туристам другими глазами посмотреть на небольшие города, помогают открыть их по-новому.

По словам эксперта по туризму Эдуарда Шалоносова, большинство подлежащих аттестации все же считают, что эта процедура — чистой воды бюрократизм. Среди них — руководитель ростовского экскурсионного проекта "Ваш персональный гид" Алексей Павловский, экскурсионное бюро которого сейчас насчитывает уже 30 маршрутов, которые знакомят, в частности, с Ростовом-папой, криминальным Ростовом, Ростовом в Гражданскую войну и в Великую Отечественную войну, Ростовом купеческим.

"С самого начала я высказывался против этой идеи (с лицензированием), этого регулирования деятельности там, где нет никакой проблемы и нет никакой опасности для жизни, здоровья людей. Может быть, да, некачественная услуга, но рынок сам способен отрегулировать, будут плохие отзывы — к этому экскурсоводу не будут обращаться. <…> Но как сейчас это все устроено? Если ты получаешь лицензию в Ростовской области, ты должен знать экскурсионные маршруты во всех туристических городах Ростовской области. Некоторые экскурсоводы вообще не планировали водить экскурсии во всех этих городах. Поставьте себя на место семикаракорского экскурсовода, у которого небольшой населенный пункт, туда в лучшем случае приезжает 10−15 экскурсионных групп в месяц. А он, для того чтобы иметь возможность не нарушать закон о проведении экскурсии, должен знать абсолютно все города Ростовской области. Конечно, как вы думаете, пойдет этот экскурсовод сдавать экзамен, будет этим заниматься? Нет", — приводит Павловский свои доводы "против".

О подорожании услуг, налогах и безопасности

Гид-инструктор, проводник и туроператор клуба путешественников "Странник", представляющий туры и походы по России и зарубежью, Наталья Кислушко, которая аттестовалась еще летом 2024 года, также выразила мнение, что введение с 1 марта в России обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков приведет в закономерному отсеву работников сферы. Она констатировала, что только порядка 20% имеют специальное образование. Для прохождения аттестации его необходимо получить и наработать практику, а за это возьмутся немногие.

"Уже сталкиваюсь со сложностями найти гидов на наши маршруты, а в связи с обязательной аттестацией произойдет еще больший отсев сотрудников. Например, тех, кто водил экскурсии на Кавказе, юге России или на Урале в летний период, когда наплыв туристов там большой, занимаясь этим между какой-то основной работой. Соответственно, сокращение числа гидов повлияет на стоимость их услуг. Туризм станет чуть дороже, особенно с хорошим, опытным гидом. На сколько именно, мне сейчас сложно сказать, думаю, что ориентировочно на 20−30%", — сказала она.

Гид-инструктор отметила, что этот минус аттестации имеет и обратную, положительную сторону: оказываемые услуги станут более качественными. Кроме этого, если ранее многие работали в теневом турбизнесе, то теперь будут платить налоги. И это, уверена эксперт, правильно и справедливо.

И третий плюс обязательной аттестации — безопасность на маршрутах, которая теперь должна повыситься, усиленная ответственность за туристов и экскурсантов. В Приэльбрусье, где работает "Странник", сложных ситуаций много, есть и с трагическими исходами. Она вспоминает, что много было вопросов к организаторам тура и гидам, когда в 2021 году на Эльбрусе в походе для новичков, который восприняли как развлечение, погибли 5 человек, 11 обморозились.