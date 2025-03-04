Как из-за разлива мазута изменилось число бронирований в Анапе

Дмитрий Горин заявил НСН, что российские курорты подорожали до 15%, к лету цены могут вырасти еще.

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В марте-апреле начинается активный рост числа бронирований туров на лето, популярностью сегодня пользуется Крым и Краснодарский край, но ситуация с разливом мазута снизила бронь в Анапе в два раза, заявил НСН вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

В России вырос рынок санаторных услуг: число бронирований на весну-лето, по разным оценкам, увеличилось на 5-20%. Уже сейчас популярные санатории полностью загружены, и в условиях дефицита средняя стоимость ночи в санаториях и пансионатах за год прибавила 10–15%, пишет «Коммерсант». Горин рассказал о ситуации с бронированиями в целом.

«В последние годы мы фиксируем рост популярности санаториев, глубина бронирования увеличилась до полугода. Это связано с востребованностью оздоровления, а также с дефицитом предложения. Единственный путь решения – дальнейшее развитие туристической отрасли, инвестиции в этот сектор. Сейчас акции раннего бронирования только стартуют по внутренним направлениям. Март-апрель – это высокий период бронирований путешествий по России на лето. Больше всего сейчас пользуются спросом Краснодарский край и Крым», – отметил он.

При этом, по словам Горина, ситуация с мазутом снизила число бронирований в Анапе на 50%, по Крыму ожидается рост.

«Ситуация с мазутом, конечно, влияет на бронирования. Статистика бронирования на Анапу ниже прошлого года на 40-50%. Туристы занимают выжидательную позицию, плюс по Анапе большинство бронирований можно отменить без штрафов. Поэтому часть туристов бронируют путевки, а при рекомендации Роспотребнадзора они бронь снимут. Поэтому делать итоговые прогнозы на лето в регионе раньше конца апреля преждевременно. Сочи, Геленджик по-прежнему пользуются спросом. По Крыму тоже есть бронирования, мы ожидаем рост количества поездок по сравнению с прошлым годом», – рассказал он.

Горин подчеркнул, что сейчас российские курорты подорожали до 15%, к лету цены могут вырасти еще.

«Что касается цен, минимум на процент инфляции в 10% подорожание будет по всем направлениям. А дальше все будет зависеть от спроса. Цены могут корректироваться в большую сторону. Основной рост может быть на фоне дефицита мест, но пока об этом говорить преждевременно. Сейчас среднее подорожание составляет от 10 до 15%. Цена может меняться из-за динамического ценообразования», – добавил собеседник НСН.

Российские туроператоры начнут предлагать скидки на Анапу по завершении ликвидации последствий разлива мазута, что, по словам властей, произойдет в начале-середине марта, заявил ранее вице-президент АТОР по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин «Радиоточке НСН».