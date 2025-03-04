Правила на подъем в гору Белуха ужесточат

Более суровые меры будут применяться в отношении нелегально работающих инструкторов, которые предлагают туристам туры по восхождению на высшую точку Алтая – гору Белуха. Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак.

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«В погоне за экстримом многие гости зачастую пренебрегают законом и нарушают режим госграницы. Это делают и проводники, которые сами же и предлагают нелегальные туры», – отметил глава региона.

Андрей Турчак сообщил, что с 1 марта региональное минэкономразвития получило право контролировать деятельность инструкторов, совершающих восхождения.

«Теперь к нелегальным проводникам будут применяться более жесткие меры», – отметил Андрей Турчак.

Помимо этого, в регионе усилят меры защиты такого растения, как радиола разовая, занесенного в Красную книгу. Для борьбы с браконьерами будут дополнительно использовать беспилотники и фотоловушки.

Напомним, что две туристические фирмы в Горном Алтае оштрафованы на 900 тысяч рублей за нарушение госграницы с Казахстаном. Туристам, поднявшимся на пик горы Белуха по наиболее удобному маршруту, частично пролегающему по территории другого государства, пришлось ночевать на леднике в компании казахстанских пограничников и заплатить штрафы в двойном размере.