В Москве планируют провести более тысячи бесплатных экскурсий

Свыше тысячи обзорных прогулок пройдут в Москве до конца года в рамках программы "Мой район". Треть из них будет организована по новым маршрутам. Об этом сообщила пресс-служба АНО "Комплексное развитие района "Мой район" со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.

© Сетевое издание m24.ru

По ее словам, в прошлом году к этим мероприятиям присоединились около 25 тысяч человек. В этом году жителям и гостям столицы расскажут историю свыше 100 районов Москвы.

В период с марта по май гиды поделятся интересными фактами о достопримечательностях разных районов столицы, включая Люблино, Зюзино, Царицыно, Хамовники, Раменки и Останкинский.

С июня всех желающих приглашают на новые маршруты, например по Ховрину. На этой экскурсии москвичам и туристам покажут построенную в конце XIX века усадьбу Грачевка, где жили композитор Петр Чайковский и поэт Валерий Брюсов.

Еще один маршрут будет связан с районом Северное Измайлово. Экскурсия пройдет вдоль Сиреневого бульвара, который входит в число самых протяженных бульваров Москвы. В рамках этой обзорной прогулки желающие смогут посетить "Аллею героев спорта" и посмотреть на памятник первому искусственному спутнику Земли.

Цикл данных мероприятий был подготовлен при поддержке проекта "Гуляем по Москве". Узнать расписание и зарегистрироваться на обзорные прогулки можно на сайте.

Ранее стало известно, что туристическим сервисом Russpass по итогам прошлого года воспользовались 25,7 миллиона раз. Это количество в 2,5 раза превышает показатели 2023 года, указывала Сергунина. Она напомнила, что на ресурсе собрано более 40 тысяч предложений для туристов – от индивидуальных маршрутов и туров до обзорных экскурсий и концертов.

Например, в 2024 году на платформе проводилась регистрация на большое количество крупных мероприятий. Речь идет о таких событиях, как выставка-форум "Россия", форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030", фестиваль "Усадьбы Москвы" и цикл экскурсий ко Всемирному дню гида.