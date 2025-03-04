В Запорожской области рассказали о планах по развитию туризма

В Запорожской области в 2025 году рассчитывают принять порядка 150 тыс. туристов, что на 50% больше, чем в 2024 году. Об этом ТАСС сообщила начальник управления туризма Министерства спорта и туризма Запорожской области Александра Томашевич.

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«В прошлом году Запорожская область приняла 100 тыс. гостей. В этом году мы поставили для себя цель в 150 тыс. гостей, приехавших на территорию. Я уверена, что мы ее выполним. Знаю, что в самых популярных наших местах размещения уже есть бронирования на лето», — сказала Томашевич.

Она отметила, что основную долю гостей области составляют самостоятельные туристы, которые приехали на личном автомобиле и напрямую забронировали гостиницу. Как правило, это жители соседних регионов - Донецкой Народной Республики, Ростовской области, Крыма. По организованным поездкам региональное Минтуризма работает с двумя туристическими компаниями - "Судаков Тревел" и "Донавиа", уточнила Томашевич.

Для привлечения туристов регион плотно работает над повышением качества обслуживания в коллективных средствах размещения, заключила собеседница агентства.