В Москве выбран лучший сезонный маршрут туристического сервиса Russpass

Участники проекта «Активный гражданин» выбрали лучший сезонный маршрут туристического сервиса Russpass. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба ГКУ «Новые технологии управления».

© РИА Новости

«Накануне Нового года туристический сервис Russpass предложил москвичам и гостям столицы окунуться в праздничную атмосферу, отправившись в увлекательное путешествие по 10 ярким зимним маршрутам. Проект "Активный гражданин" предложил горожанам выбрать самые интересные из них. Голосование завершилось, мнением поделились более 273 тыс. человек», – говорится в сообщении.

Как уточняется, каждый из представленных в голосовании маршрутов подходит для неспешных семейных, активных дружеских или романтических променадов. Самым интересным горожане посчитали маршрут «Зима на ВДНХ: звучит как план». За него проголосовали 18% участников. За маршрут «От «Зарядья» до «Эрмитажа»: прогулка по зимней Москве» отдали свои голоса 15% горожан. Замыкает тройку лидеров «Приезжай увидеть больше: маршрут от панды Катюши». Ему отдали предпочтение 14% участников голосования. Выбравшие его жители и гости столицы могли познакомиться с обитателями Московского зоопарка и прогуляться по столице, оценить архитектуру Большого театра и праздничные украшения на Театральной площади.

По данным пресс-службы, в голосовании также были представлены прогулки с посещением Красной и Биржевой площадей, Северного речного вокзала, музеев игровых автоматов и спорта, других достопримечательностей столицы.

Отмечается, что голосование было подготовлено проектом «Активный гражданин» и столичным комитетом по туризму.