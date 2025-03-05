Стало известно, куда россияне поедут отдыхать весной

Около 80 % российских туристов намерены провести весенние отпуска в поездках по стране. Северная столица стала популярным направлением для путешествий у россиян, планирующих отпуск весной. «ФедералПресс» рассказывает, из каких регионов РФ туристы чаще всего приезжают в Петербург и какие сувениры они привозят из отпуска.

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Какие направления выбирают туристы из РФ весной

Чаще всего в весенний сезон туристы собираются посещать Петербург, Москву, Казань, Калининград и Нижний Новгород. Помимо этого, многие путешественники выбирают для отдыха Кисловодск, Эсто-Садок, Иркутск, Зеленоградск и Ярославль, уточняет издание RT со ссылкой на аналитиков сервиса «Островок».

За последний год средняя стоимость перелета туда-обратно по России выросла на 22,5 % – до 16,1 тыс. рублей. Рост цен на авиабилеты стимулирует туристов более тщательно планировать поездки. Путешественники активно отслеживают акции и спецпредложения, чтобы оптимизировать расходы и выбрать наиболее выгодные тарифы, уточнили аналитики.

Из каких регионов РФ туристы чаще всего приезжают в Петербург

Привлечь рекордное число туристов в 2024 году Петербургу помогла активная работа города в российских регионах, уточняет пресс-служба Смольного.

Список регионов, откуда в Петербург приезжают, существенно расширился. Лидируют в нем Москва и две близлежащие области – Новгородская и Мурманская. В топ-10 вошли также Московская, Псковская, Владимирская, Самарская области, Республика Татарстан. Впервые среди основных поставщиков туристов для Петербурга оказались Вологодская и Воронежская области.

Какие сувениры привозят с собой туристы из Петербурга

Петербург традиционно является популярным направлением для желающих отдохнуть в России. Многие хотят увезти с собой памятные подарки для себя и своих близких. Например, в 2023 году путешественники в Северной столице потратили на сувенирную продукцию почти 12 млрд рублей. Средний чек на эту статью расходов туристов составил 1340 рублей за поездку.

Наибольший интерес у путешественников вызывали открытки с работами художников Северной столицы. Кроме того, туристы предпочитали тематическую кондитерскую продукцию, товары из фарфора и сувениры военно-морской тематики. Другие варианты покупок – копии известных памятников, одежда и настольные игры.

Однако некоторые туристы поступали неправильно, стремясь сохранить память о визите в Петербург. В частности, отдыхающие забирали с собой куски исторической брусчатки, уточнили в Смольном. Из-за этого пришлось ремонтировать дороги.

Насколько были загружены отели в 2024 году

В комитете по туризму Северной столицы отметили, что во втором квартале средняя загрузка отелей составила около 74 %, во время крупных международных мероприятий она превышала 80 %. Также известно, что чаще всего в город приезжают туристы из Ирана и Китая. Часто в Петербурге отдыхают семьи с детьми.

Напомним, что в первом полугодии 2024 года в Петербург приехало 4,96 млн туристов. За аналогичный период 2023-го Северную столицу посетили 4,1 млн гостей. При этом за весь 2023 год Петербург посетили 9,4 млн туристов. Городские власти прогнозируют, что в 2024 году Северная столица примет 10,3 млн гостей.

Кроме того, в прошлом году в Северной столице отметили увеличение иностранного туристического потока примерно на 15 %. Чаще всего путешественники приезжают из Ирана и Китая. Средняя стоимость ночи, по которой зарубежные гости бронируют размещение, составляет 6,3 тыс. рублей.

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