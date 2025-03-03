Стало известно, какой спрос у туристов на поезда в Анапу

В продаже у Федеральной пассажирской компании появились первые билеты на летние поезда на юг. Сегодня открылась продажа на 31 мая – эти составы приходят в Краснодарский край уже в первый день лета. А завтра в системы бронирования выгрузят составы с отправлением 1 июня. Журналист TourDom.ru изучил, как дела со спросом на южные направления, и попытался понять, почему мы еще не слышим злобных отзывов про то, что билеты раскупают за считаные минуты.

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Отчасти причиной этого является ситуация с мазутом в Анапе. Однако, несмотря на то что Роспотребнадзор еще не сказал свое окончательное слово о судьбе местных пляжей, поезда в Анапу уже сейчас не собираются уходить пустыми. Так, в самом быстром составе на 31 мая уже спустя пару часов после открытия продаж были доступны только 5 мест в купе и 2 в СВ. Еще в трех из шести составов мест было мало – нижних полок не найти, только несколько десятков верхних полок и боковушек.

А вот Питер раскупать это направление не спешит. Гораздо активнее жители Северной столицы берут билеты в поезда в Сочи. В открытой сегодня «Северной Пальмире» доступны лишь 9 мест в СВ. В тех, что идут на сутки дольше, варианты есть, но их раскупать не спешат.

В поездах из Москвы в Сочи в пяти из девяти ежедневных поездов места единичные. Наибольшей популярностью пользуется двухэтажка № 104, которая находится в пути около 23 часов. Там сейчас всего 5 мест в купе.

Ближайшие дни покажут, удалось ли РЖД решить технические проблемы, которые наблюдались в пиковые моменты – в прошлом году портал с первых минут открытия продаж на новые даты зависал на неопределенное время. Возможно, меньший интерес к Анапе поможет избежать массовой проблемы.

Ранее TourDom.ru писал, что в РЖД рассказали, как успеть купить билеты в южные поезда за 3 минуты.