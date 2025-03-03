Эксперты рассказали о модернизации аэропорта Нальчика

В международном аэропорту Нальчик завершили модернизацию зон обслуживания пассажиров и запустили новый терминал дополнительного сервиса.

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«Сегодня можем говорить о выполнении большей части намеченных планов. Так, завершена модернизация зон обслуживания пассажиров, запущен новый терминал дополнительного сервиса. Созданы все условия для комфортного ожидания вылета и отдыха», — сообщил в своем телеграм-канале глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Также в аэропорту появились конференц-зал и комнаты для проведения деловых встреч и переговоров.

«Это особенно актуально для развития туристических, гостиничных и других сфер бизнеса, контактов в области образования, спорта и культуры. Кроме того, стало удобнее регистрироваться на рейс и оформлять багаж», — подчеркнул руководитель республики.

В 2024 году аэропорт Нальчик также получил новую технику, в том числе пассажирские автотрапы и автомобиль для обслуживания маломобильных категорий населения. Кроме того, был приведен в порядок внешний вид терминала и благоустроена прилегающая территория.

В ноябре прошлого года вопросы развития воздушной гавани, в том числе улучшения инфраструктуры обсуждались в ходе встречи Казбека Кокова с руководством «Новапорт холдинга» и международного аэропорта Нальчик. В декабре 2024 года стало известно, что на реконструкцию взлетно-посадочной полосы выделят более 7 миллиардов рублей. Начало работ запланировано на 2026 год.