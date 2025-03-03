Минтранс пообещал круглогодичные скидки на ж/д билеты для детей

Министерство транспорта РФ в 2025 году ожидает введения круглогодичной скидки в размере 50% на билеты в поезда дальнего следования для детей до 18 лет без предоставления справки из школы, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. Министерство ожидает проект постановления о льготе в течение двух недель.

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«‎В текущем году мы планируем перейти на предоставление круглогодичной льготы в размере 50% от взрослого тарифа на проезд железнодорожным транспортом в дальнем следовании всем детям гражданам России до 18 лет. Для этого разработан соответствующий проект постановления правительства, который уже сейчас в аппарате», — сказал он в ходе заседания президиума Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.

Старовойт добавил, что предложение о скидке было поддержано Госдумой в апреле прошлого года.

«‎Издание постановления выступит гарантом со стороны государства по поддержке семей, сделает льготу понятной, не требующей дополнительных подтверждений в виде справок из школ, — отметил министр. — Мы надеемся, что в ближайшие две недели проект постановления выйдет. Здесь нужно поторопиться, потому что на этой неделе уже открываются у нас продажи на летний период».

Об инициативе Минтранса

Ранее замминистра транспорта РФ Алексей Шило сообщил, что министерство выступает за введение круглогодичной скидки в размере 50% в поездах дальнего следования для детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно и считает несправедливым ее действие только в учебное время. Он отмечал, что подготовлен проект постановления правительства РФ, который предусматривает предоставление такой круглогодичной скидки.

Старовойт сообщал ТАСС, что Минтранс рассматривает продолжение в летнем сезоне 2025 года акции о предоставлении скидки в 50% на проезд в поездах дальнего следования для детей 10-17 лет.