С 1 марта экскурсии по Москве смогут проводить только профессиональные гиды. Для осуществления деятельности специалисты должны будут подтвердить свою квалификацию через экзамен.

Тестирование содержит 30 вопросов о законодательстве, туристических ресурсах России, истории Москвы, технике безопасности, первой помощи, культуре речи. Практическое задание состоит из ответа на билет, экскурсии по маршруту и рассказа об объекте.

Штраф за работу без аккредитации составит от 7 до 10 тысяч рублей. За повторное нарушение – 30–50 тысяч рублей. Более серьезные санкции ждут граждан за путешествия по специальному, например, горному маршруту без аттестованного проводника.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.