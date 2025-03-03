Стало известно, какой город России выбрали туристы на 8 Марта

Российские туристы массово устремились в Санкт-Петербург на 8 Марта, на Северную столицу приходится 14 процентов всех бронирований на праздничные выходные. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Отелло», результаты их исследования попали в распоряжение «Ленты.ру».

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Как указали специалисты, в пятерку лидеров также вошли Сочи, Москва, Казань и Иркутск. Средняя продолжительность пребывания в этих городах составляет два дня, на три дня путешественники планируют отдых только в Краснодарском крае.

Дешевле всего в праздничные выходные обойдется проживание в Санкт-Петербурге, средний чек за ночь там составляет 6,2 тысячи рублей. Дороже всего россиянам придется заплатить за размещение в отелях Кубани — в среднем 9,6 тысячи рублей.

Ранее эксперты сервисов 2ГИС и «Отелло» сообщили, что самыми доступными по цене среди популярных российских горнолыжных курортов оказались «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, «Гора Соболиная» в Иркутской области и «Солнечная долина» в Челябинской области. Средняя стоимость ночи в отелях, расположенных на территории курортов, не превышает 7,4 тысячи рублей.