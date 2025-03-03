Во сколько обойдется путешествие в Казань и как можно сэкономить

Татарстан — уникальный регион, где очень тесно соседствуют разные культуры. Для путешественников это значит, что можно попробовать что-то совершенно новое, не уезжая при этом далеко: от Москвы до Казани всего полтора часа на самолете или ночь на поезде. Разобрали, во сколько может обойтись путешествие в Казань, что обязательно стоит посмотреть в столице Татарстана и какие места рекомендуют местные жители.

Сколько стоит дорога до Казани

На самолете

Недалеко от города находится крупный международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая, который принимает рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Грозного, Уфы, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Челябинска и других крупных городов России. Стоимость билетов из Москвы начинается от 2,5 тысячи рублей без багажа. Если вы летите с багажом, лучше ориентироваться на 4–5 тысяч рублей. Полет занимает полтора часа, каждый день можно найти пять — десять прямых рейсов таких авиакомпаний, как «Победа», «Аэрофлот», Nordwind Airlines и S7.

Билеты из Санкт-Петербурга обойдутся дороже: средняя цена — около 6–7 тысяч рублей с багажом. Время полета составляет 2,5 часа, регулярно летают авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», Smartavia и Nordwind Airlines.

Аэропорт находится в 26 км от центра города, добраться можно на электричке, автобусе или такси. Электрички ходят до железнодорожного вокзала почти каждый час (в обеденное время интервал может быть больше), стоимость билета — около 60 рублей, время в пути — около 30 минут. Также можно доехать на автобусе № 197 до остановки «Парк Победы», а оттуда пересесть на метро и доехать до станции «Кремлевская», где находятся основные достопримечательности. Билет на автобус обойдется в 85 рублей, на метро — в 42 рубля, общее время в пути — чуть меньше часа. Если хочется доехать быстрее и комфортнее, можно воспользоваться услугами такси, дорога до центра обойдется примерно в 800 рублей.

На поезде

Из Москвы до Казани каждый день отправляется около десятка поездов. Есть как проходящие поезда с не очень удобным временем, так и очень комфортные фирменные составы с конечной в Татарстане. Стоимость билетов на фирменные поезда начинается от 3–4 тысяч рублей, билеты на обычные поезда можно найти за 2,3 тысячи рублей за плацкарт (для любителей сэкономить есть билеты в сидячие вагоны за 1,2 тысячи рублей, но стоит учитывать, что в дороге придется провести 11 часов ночью).

Из Санкт-Петербурга в Казань ходит всего один поезд «Поволжье». Стоимость билетов начинается от 3,7 тысячи рублей за плацкарт в единственном нефирменном вагоне и 5,4 тысячи рублей — в фирменном, за билет в купе — около 7–10 тысяч рублей.

На машине

В 2023 году открылась новая трасса М-12 «Восток», и время в пути от Москвы до Казани сократилось почти вдвое — раньше добирались по трассе М-7 «Волга» за 11–12 часов, а теперь можно домчаться за 6,5–7 часов.

Трасса М-12 платная, если ехать до Казани на легковом автомобиле, то получится около 4,5 тысячи рублей. На трассе нет шлагбаумов и пунктов оплаты — стоимость спишется через транспондер. Если его нет, то нужно самостоятельно оплатить через сайт «Автодора» в течение пяти дней.

Сколько стоит страховка для путешествия по России

Базовая страховка путешественника для поездки по России для одного человека в возрасте 30 лет на десять дней каникул будет стоить от 750 рублей. Обратите внимание: если вы планируете кататься на лыжах, то в полис должна входить опция «Активный отдых», иначе при травме страховая компания откажет в выплате. Иногда эта опция входит в страховку по умолчанию, но чаще всего ее подключают дополнительно.

«В путешествиях по России можно застраховаться от отмены поездки, такое страхование с каждым годом набирает все большую популярность. Страхование от невыезда может приобретаться и отдельным продуктом, и как дополнительный риск к основной страховке путешественника. Такое страхование позволяет вернуть средства полностью или большую их часть, если поездка не состоялась из-за непредвиденных обстоятельств. Без нее, если, например, тур приобретался через агентство, можно будет рассчитывать на возврат только той части его стоимости, которую решит возместить туроператор. При оформлении страховки от невыезда нужно внимательно смотреть, какие именно риски она покрывает, поскольку перечень страховых случаев может сильно варьироваться и затрагивать как одного путешественника, так и его близких родственников», — добавляет эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

Что посмотреть в Казани

Визитная карточка города — это мечеть Кул-Шариф, ее часто изображают на открытках. Мечеть находится на территории Казанского кремля, вход на территорию кремля и в мечеть бесплатный.

На территории кремля есть несколько музеев: музей «Спасской башни», музей исламской культуры, музей естественной истории Татарстана, музей истории государственности татарского народа и другие. Если хочется посетить их все, то выгоднее взять комплексный билет за 1500 рублей. Билеты по отдельности стоят 100–400 рублей, детям до 18 лет почти везде вход бесплатный.

Куда сходить в Казани: советы от местного жителя Азата Биккинина

Рекомендую прогуляться по улице Каюма Насыри, Кремлевской и улице Баумана. Конечно, зайти на территорию Казанского кремля и посетить Старо-Татарскую Слободу. Из неочевидных мест:

Национальная библиотека Республики Татарстан, центр современной культуры «Смена», Новый театр Галиаскара Камала, воскресная барахолка в парке имени Карима Тинчурина и Московский рынок.

Классные парки и хорошие места для прогулок в Казани: детский парк «Елмай», набережная озера Кабан, Горкинско-Ометьевский лес, парк «Черное озеро», бульвар «Белые цветы», лесопарк «Лебяжье», парк у ЖК Салават Купере.

Что посмотреть в Казани бесплатно: лайфхаки от Салавата Юсупова

Набережная озера Кабан. Идеальна для велопрогулок или катания на катамаране. Вечером здесь включают подсветку. Летом проходят бесплатные кинопоказы под открытым небом. Район «Три горы» (улицы Ульянова-Ленина, Волкова). Здесь сохранилась деревянная архитектура XIX века, можно прогуляться по тихим улочкам, где жили профессора и врачи. Блошиный рынок на Тинчурина. Тут можно найти винтажные вещи и сувениры без наценок. Работает по выходным. Азимовская мечеть. Скрыта в промышленном районе, но впечатляет каменной резьбой и витражами. Вход бесплатный.

Где остановиться в Казани

Совет Азата Биккинина

Если хочется пропитаться татарским духом, то я бы рекомендовал заселиться в районе Старо-Татарской Слободы. Это будет, скорее всего, дороже, чем в других районах, зато вы будете ночевать среди культурного наследия и сможете круглосуточно любоваться старинными татарскими зданиями.

Стоимость квартир посуточно в районе Старо-Татарской Слободы начинается от 2500 рублей за квартиру в сутки, но лучше ориентироваться на 4–5 тысяч рублей за квартиру. Проживание в отелях в центре выйдет дороже: четырехзвездочные отели обойдутся в сумму около 8–10 тысяч рублей за ночь, трехзвездочные — около 5–7 тысяч рублей. Стоит учитывать, что в летний сезон и в праздники цены могут быть выше.

Как сэкономить на проживании в Казани: советы от Салавата Юсупова

Избегайте бронирования отелей в центре в праздники — цены взлетают на 25–50%.

Арендуйте квартиры в районах Авиастроительный или Московский — цены там ниже (от 2000 рублей в сутки), а до центра можно доехать на метро.

Где поесть в Казани и что попробовать

В Казани стоит обязательно попробовать татарскую кухню. Самые известные блюда — это бешбармак (отварные картофель, мясо и лапша), эчпочмак (треугольный пирожок с картофелем, луком и мясом), токмач (бульон с лапшой и зеленью) и азу (обжаренное мясо с томатами, морковью, луком и картофелем). Из десертов — это чак-чак, губадия и талкыш калеве.

Где в Казани поесть вкусно и недорого: рекомендация Салавата Юсупова

Вкусно поесть можно в «Доме чая» (Старо-Татарская Слобода): порции большие, а средний чек — 300–500 рублей.

Покупайте чак-чак на хлебозаводе № 3 (ул. Пушкина, 42) — он дешевле, чем в сувенирных лавках.

На улице Баумана (казанский Арбат) в обеденные часы всегда толпы туристов. Лучше приходить рано утром или вечером, чтобы спокойно сфотографироваться с Казанским котом.

Рестораны в кремле: цены завышены в два — три раза. Для знакомства с аутентичной татарской кухней отправляйтесь в «Татарскую усадьбу» или «Чирэм» в Старо-Татарской Слободе либо в тот же «Дом Чая».

Где в Казани поесть вкусно и недорого: советы от Азата Биккинина

Если хочется попробовать татарскую кухню, то я бы рекомендовал «Тюбетей» (сеть быстрого питания национальной татарской кухни, средний чек — 400–600 рублей) и рестораны Tatar by Tubatay, «Чирэм» и «Умай» (средний чек — 1700–4000 рублей).

Если просто крутые рестораны, без привязки к татарской кухне, то это «Артель» (средний чек 1000–4000 рублей), «Приют холостяка» (средний чек 1700–3000 рублей), «Вишня золотая» (средний чек 3–5 тысяч рублей) и этно-бистро «Сказки о Солнце» (средний чек 600–1500 рублей).

Сколько стоит отдых в Казани: сделали средний расчет

Категория расходов Варианты Средняя стоимость, руб.

Транспорт (туда-обратно)

Самолет из Москвы (без багажа) 5000

Самолет из Москвы (с багажом) 8000

Самолет из СПб (с багажом) 12 000

Поезд из Москвы (плацкарт) 4600

Поезд из Москвы (сидячий) 2400

Поезд из СПб (плацкарт) 7400

Авто (Москва — Казань, М-12) 4500

Трансфер из аэропорта

Электричка 60

Автобус + метро 127

Такси 800

Проживание (за сутки)

Квартира (Старо-Татарская Слобода) 4000

Отель 3* 6000

Отель 4* 9000

Бюджетное жилье (Авиастроительный/Московский р-ны) 2000

Питание (в день)

Бюджетное кафе 500

Средний уровень 1500

Рестораны высокой кухни 3000

Развлечения и музеи

Комплексный билет в музеи Кремля 1500

Отдельные музеи (средняя цена) 250

Прочие расходы