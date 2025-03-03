Составлен топ-10 направлений для отдыха с детьми в марте

Нижний Новгород вошел в топ-10 направлений для отдыха с детьми в марте. Рейтинг составили аналитики сервиса Tvil.ru.

© РИА Новости

По данным бронирований, популярность отдыха с детьми в марте выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самым популярным направлением для поездок с детьми оказался город Сочи — на него приходится 11% таких бронирований. Также в тройке лидеров — Санкт-Петербург, Москва и Казань — 10%, 10% и 4% бронирований соответственно.

Нижний Новгород занял 10 место. В столице закатов в среднем с детьми останавливаются на 3 ночи при средней стоимости суточного проживания в 4,7 тысячи рублей.

Также в топ-10 вошли Кисловодск, Краснодар, Ялта, Калининград и Красная Поляна.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что Нижний Новгород вошел в топ-10 направлений не у моря летом.