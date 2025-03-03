На «Горе Соболиной» открыли новую канатную дорогу

В Байкальске на горнолыжном курорте «Гора Соболиная» для сноубордистов и лыжников открыли новую трассу, высота которой более 1 тысячи метров. Об этом сообщили в агентстве по туризму Иркутской области.

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«Протяженность маршрута составляет два километра, а путь займет всего 8 минут», – говорится в сообщении.

Как уточняют в агентстве по туризму, путь с горы теперь будет в несколько раз быстрее, чем раньше. Всего за час на новые высоты смогут подняться до 2000 человек. Специалисты отмечают, что строительство новой канатной дороги окажет влияние на развитие инфраструктуры Байкальска, в том числе поможет привлечь в город туристов из России и других стран.

Напомним, что опытный спортсмен дал совет как сэкономить на отдыхе на горнолыжном курорте.