Когда откроется новый аэропорт на Камчатке

Новый терминал международного аэропорта на Камчатке примет первый самолет в конце марта. Сейчас ведется проверка инфраструктуры, чтобы ни один пассажир не опоздал на рейс, сообщил на оперативном совещании в правительстве края глава региона Владимир Солодов.

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«В конце марта наш аэровокзал примет первое воздушное судно. Необходимо сосредоточиться на том, чтобы пассажиры и все службы, вовлеченные в обслуживание аэропорта, были ознакомлены со схемами. Нужно отработать вопросы навигации, сервисов для пассажиров, схем движения и информирования - по громкой связи и с точки зрения наглядного материала и баннеров. Заезд на территорию, парковки, абсолютно все детали надо отработать», — сказал глава региона.

Строительство нового аэровокзального комплекса на Камчатке началось в декабре 2020 года. Площадь нового здания составляет 50 тыс. кв. м. В аэропорту есть гостиница на 120 номеров, магазины крупных представителей торговых марок Камчатки, деловой центр, а также зона СПА. Пропускная способность нового терминала составит 1 145 пассажиров в час. В настоящий момент объект полностью готов к эксплуатации.