Сколько еще продлится горнолыжный сезон в этом году на юге РФ

Горнолыжный сезон в текущем году будет длиться в регионах юга европейской части страны до первой декады апреля из-за большого количества выпавшего снега. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«По-прежнему сохраняется лавиноопасность на юге страны. Там редко бывает, чтобы в марте такое количество снега было, огромное количество снега. Это означает, что в этом году горнолыжный сезон продлится дольше, чем обычно, но в то же время неблагоприятная погода не позволяет в полной мере насладиться тем снежным покровом, который сейчас лежит на склонах гор», — сказал он.

Вильфанд пояснил, что обычно снег сходит в конце марта, и такие горнолыжные курорты, как "Домбай", "Архыз", "Красная Поляна" и другие, прекращают свою работу. Но в этом году конец сезона прогнозируется только к первой декаде апреля.