Куда поехать, чтобы увидеть самые интересные мозаики СССР

По Подмосковью разбросаны сотни советских мозаик. Одни из них предсказуемы и малоинтересны — смотреть на очередного Ильича среди красных знамен сегодня никто не поедет. Но в Кашире, Дмитрове, Павловском Посаде, Королеве, Люберцах и других подмосковных городах есть достойные панно 1960-х, 1970-х и 1980-х годов. «Мослента» узнала у историка и краеведа Ивана Абашева, на какие из них стоит посмотреть. Ниже — его монолог.

© Мослента

Про Дома ученых и ДК

Если в Москве мы видим много мозаик сталинского времени, например, в том же метро, то в Подмосковье украшение мозаиками началось в эпоху модернизма: в 1960-1980 годы.

В Подмосковье, по моим оценкам, мозаик даже больше, чем в Москве, где их около тысячи. Панно там можно встретить на разных типах зданий. Например, на северо-востоке Московской области, в Черноголовке, которая с конца 1950-х развивалась как наукоград. В самом центре города стоит Дом ученых, и на нем в середине 1960-х появилось панно на тему города в облике девушки, мимо которой пролетают бабочки и птицы, а в волосах запуталось солнце.

© Фото: Иван Абашев

© Фото: Иван Абашев

© Фото: Иван Абашев

© Фото: Иван Абашев

Часто панно размещали на домах культуры. Удивительная история связана с созданием такой мозаики в Кашире. Там в 1972 году в честь 50-летия плана электрификации всей страны — ГОЭЛРО — мозаикой украсили главный фасад дома культуры, построенного еще перед войной. Рядом расположена одна из первых советских электростанций, так что для Каширы это все очень актуально. Сюжет мозаики — на тему советской электрификации. Советский революционер и партийный деятель Кржижановский, в честь которого названа каширская ГРЭС, изображен там даже два раза. В центре композиции он сидит с Лениным, а наверху слева в красном круге мы видим портрет уже пожилого седого человека.

В небольших городах в советские годы эти модернистские мозаики делали на социально значимых, хорошо просматриваемых зданиях в центре

Еще один пример такой работы можно увидеть на северо-востоке Московской области, в Ивантеевке. В центре города находится ДК 1970-х годов. Там на мозаичном панно — профиль Ленина, красные знамена, традиционные для украшения центра города в советский период.

Уникальная мозаика сохранилась и в Павловском Посаде. Там есть микрорайон Ленская рядом с одноименной железнодорожной станцией. И в нем стоит заброшенный ДК, на фасаде которого осыпается панно на революционные темы: указы советской власти, пятилетка в четыре года и так далее.

© Фото: Иван Абашев

© Фото: Иван Абашев

© Фото: Иван Абашев

Про жилые дома и промышленные здания

Иногда мозаики делали и на жилых зданиях с общественной функцией. Рядом с Москвой, по ярославскому направлению, есть город Королев.

Начиная с 1950-х нынешний Королев развивался как наукоград, связанный с космической отраслью. Поэтому город достаточно богатый. На главной площади есть панно, на котором изображена вся советская история: от Гражданской и Великой Отечественной войн до полета Гагарина в космос и мирного труда рабочих и ученых.

Буквально в пяти минутах ходьбы, можно найти мозаики и в жилом секторе. К типичным советским домам из желтого кирпича пристроены помещения для магазинов, аптек и соцкультбыта, как говорили в СССР. На них сохранились небольшие мозаичные панно на тему культуры и охраны окружающей среды.

© Фото: Иван Абашев

© Фото: Иван Абашев

© Фото: Иван Абашев

© Фото: Иван Абашев

© Фото: Иван Абашев

В Дмитрове целый квартал украшен мозаиками на тему русских сказок. По инициативе местного домостроительного комбината в панели монтировали панно, служившие украшением фасада. Такое было типично и в Москве, но сейчас эти пятиэтажки снесли. А в Дмитрове и на типовых жилых домах в Тверской области это сохранилось.

Пара таких мозаик есть и в Люберцах, обе на Октябрьском проспекте. На доме 151/9 — женщина стоит с ребенком на руках под ярким солнцем и пять белокрылых голубей летят в поднебесье, на доме 211 — Ленин в полный рост. Правда, в последние годы пара блоков с мозаикой обрушилась, и вождь стоит с дыркой на месте правой руки, через которую видно желтую кирпичную стену.

Модернистские мозаики встречаются и на промышленных зданиях. В том же Павловском Посаде, в микрорайоне со смешным названием Париж, на дореволюционной фабрике 1910-х годов постройки размещена стандартная советская мозаика с Ильичом. Там она не является предметом охраны, собственники за ней не следят, поэтому она сейчас не в лучшем состоянии. Панно неплохо видно справа, когда в электричке горьковского направления подъезжаешь к Павловскому Посаду.

© Фото: Иван Абашев

© Фото: Иван Абашев

Про санатории и пионерские лагеря

Украшали и санатории — например, в Подмосковном Жуковском, связанном с авиацией и космосом, есть профилакторий механического завода, на котором в 1980 году появилась яркая мозаика на абстрактную тему. Тогда отечественные мозаичисты уже могли себе позволить уйти из пропаганды в абстракцию.

И еще мозаики часто использовали в пионерских лагерях. Часть из них сейчас функционирует, часть находится в заброшенном состоянии

Например, если ехать по казанскому направлению, там есть неохраняемый заброшенный пионерлагерь «Юбилейный» одного из московских предприятий. В нем на нескольких жилых корпусах сохранились мозаики на тему пионерии и советского детства. Часть из них осыпается, другие местами закрашены граффити.

© Фото: Иван Абашев

© Фото: Иван Абашев

© Фото: Иван Абашев

Про заброшки и спортивные объекты

Если развивать тему заброшек, стоит упомянуть про бассейн в Истре. Это был центр плавания, построенный по заказу одного из местных предприятий. Сами спортсмены его строили, а архитектор, руководивший работами, договорился со студентами МАРХИ, и здание украсили мозаиками. Уже больше десяти лет здание в заброшенном состоянии, поэтому все обильно украшено граффити. Но большая часть панно сохраняется.

В Балашихе есть другой спортивный объект, украшенный интересными мозаиками. На стадионе машиностроителей находится спортивное панно — работа местного художника. Там и хоккеисты, и велосипедисты, и гимнастки. К сожалению, часть мозаики осыпалась, все это стали зашивать вентфасадом. Возмутились местные жители, наследники художника проявили активную позицию, и сейчас панно в непонятном состоянии. Оно законсервировано на зимнее время, сейчас решается, будет ли реставрация.