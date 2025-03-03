В России разработают национальный стандарт по устойчивому туризму

ДОМ.РФ совместно с Российским союзом туриндустрии при поддержке Министерства экономического развития разработает российский национальный стандарт по устойчивому туризму. Росстандарт уже включил соответствующую заявку госкомпании в план национальной стандартизации, сообщила ТАСС пресс-служба ДОМ.РФ.

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«‎Новый ГОСТ Р будет направлен на стандартизацию экологически и социально ответственного подхода в туризме и станет инструментом для оценки "зеленых" объектов индустрии гостеприимства, создав условия для предоставления государственной поддержки. Критерии стандарта будут сфокусированы на экологических, социальных и экономических аспектах, в том числе способствующих развитию регионов России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый ГОСТ Р получит название "Зеленые стандарты. Здания и сооружения туристической инфраструктуры. Методика оценки соответствия принципам устойчивого развития" и будет ориентирован на людей - их безопасность, комфорт, поддержку здорового образа жизни и семейных ценностей, сохранение культурного наследия народов России, вовлечение малого бизнеса и реализацию социальных проектов.

Как пояснила директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ.РФ Марина Слуцкая, национальный стандарт выступит инструментом оценки туристических объектов с точки зрения сохранения баланса между экологическими, технологическими, социальными и экономическими потребностями.