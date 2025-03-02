Депутат ответил, как модульные отели решают проблему нехватки мест

Модульные отели и гостиницы стали эффективным инструментом для решения проблемы нехватки мест размещения при наличии высокого спроса на туристические услуги в России, отметил председатель Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангдажи Тарбаев.

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При этом депутат указал на ряд проблем, связанных с модулями.

«Вместе с тем к ним остается ряд вопросов — таких как отсутствие единых технических характеристик и критериев безопасности, определение фактического адреса и ведение регистрационного учета граждан», — отметил Тарбаев.

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