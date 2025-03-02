Эксперты сообщили о росте турпотока на Русский север и Арктику

Русский Север и Арктику посетили 3 млн туристов в 2024 году
Туристический поток в регионы Русского Севера и Арктики в 2024 году вырос на 7% к 2023 году - до 3 млн человек. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в ходе рабочего визита в Архангельск и на Соловецкие острова Архангельской области.
«Число турпоездок по России стабильно растет, в том числе и в регионах Русского Севера и Арктики. Только за 2024 год их посетили 3 млн человек - это на 7% больше, чем в 2023 году. Это касается и россиян, и гостей из-за рубежа», — сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.
По данным Центра стратегических разработок, среди северных регионов туристы чаще всего посещали Вологодскую область и Карелию - порядка 700 тыс. поездок, среди арктических регионов - Мурманскую область (почти 500 тыс. поездок). В лидерах по росту популярности - Чукотка, где количество туристов выросло более чем в два раза. Также существенный рост турпоездок в Мурманской области (+18,6% год к году), Красноярском крае (+16,1%) и Якутии (+10,6%).
Практически в два раза выросло число иностранных туристов в этих регионах (более 75 тыс.) Наиболее значительная доля таких туристов побывала в Мурманской области (7,7%). При этом интуристы, в отличие от россиян, одинаково активно ездят в Арктику и на Север как зимой, так и в летний сезон, отметили в аппарате Чернышенко.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников подчеркнул, что дальнейший рост турпотока в северные и арктические регионы напрямую связан с развитием современной туристической инфраструктуры.
«За последние два года по национальному проекту "Туризм и гостеприимство" направили регионам, находящимся в Арктической зоне, более 570 млн рублей на создание модулей. Строятся с поддержкой и крупные гостиничные комплексы с общим номерным фондом порядка 1,1 тыс. номеров. Также поддержали по программе льготного кредитования проект горнолыжного курорта "Рай Из" на Полярном Урале, который станет мощной точкой притяжения как российских, так и иностранных гостей», — рассказал Решетников.