Эксперты сообщили о росте турпотока на Русский север и Арктику

Туристический поток в регионы Русского Севера и Арктики в 2024 году вырос на 7% к 2023 году - до 3 млн человек. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в ходе рабочего визита в Архангельск и на Соловецкие острова Архангельской области.

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«‎Число турпоездок по России стабильно растет, в том числе и в регионах Русского Севера и Арктики. Только за 2024 год их посетили 3 млн человек - это на 7% больше, чем в 2023 году. Это касается и россиян, и гостей из-за рубежа», — сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.

По данным Центра стратегических разработок, среди северных регионов туристы чаще всего посещали Вологодскую область и Карелию - порядка 700 тыс. поездок, среди арктических регионов - Мурманскую область (почти 500 тыс. поездок). В лидерах по росту популярности - Чукотка, где количество туристов выросло более чем в два раза. Также существенный рост турпоездок в Мурманской области (+18,6% год к году), Красноярском крае (+16,1%) и Якутии (+10,6%).

Практически в два раза выросло число иностранных туристов в этих регионах (более 75 тыс.) Наиболее значительная доля таких туристов побывала в Мурманской области (7,7%). При этом интуристы, в отличие от россиян, одинаково активно ездят в Арктику и на Север как зимой, так и в летний сезон, отметили в аппарате Чернышенко.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников подчеркнул, что дальнейший рост турпотока в северные и арктические регионы напрямую связан с развитием современной туристической инфраструктуры.