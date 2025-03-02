В Башкирии появятся новые экологические тропы и природные парки

На заседании коллегии Министерства природопользования и экологии Башкортостана подвели итоги работы ведомства за прошлый год и наметили новые планы. Одним из перспективных направлений стал экотуризм и охраняемые природные территории.

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Министр Нияз Фазылов отметил, что в регионе создается инфраструктура для экотуризма. В 2024 году разработали новые маршруты, включая экотропы и пешие экскурсионные маршруты по заповедным зонам.

В рамках поручения главы республики в 2025 году планируется завоз партии зубров. Эти животные – символ природного богатства региона.

Более того, в этом году планируется расширение сети заповедников, создание новых объектов для туристов и улучшение условий для экологического отдыха.

Напомним, что россиян больше не тянет отдыхать в Анапу. Туры в Абхазию могут снова стать доступны весной 2025 года.