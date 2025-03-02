Туристам предложили сэкономить тысячу рублей на бизнес-классе

«Уральские авиалинии» предложили туристам сэкономить тысячу рублей на бизнес-классе. Причем тем, кто и так не хотел за него платить полную стоимость. У авиакомпании появилась онлайн-опция негарантированного повышения класса обслуживания. Раньше улучшить до бизнеса можно было только на стойке регистрации. Теперь это возможно сделать заранее на сайте.

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Перевозчик почему-то решил сделать разную цену для использования этой опции дистанционно и на стойке. В среднем самостоятельное повышение обойдется на 1 тыс. руб. дешевле.

В целом к новинке придется привыкать только клиентам «Уральских авиалиний», а для пассажиров «Аэрофлота» и S7 такая возможность давно не нова.

Как и у нацперевозчика, у уральской авиакомпании возможность открывается за 72 часа. Повысить класс в зеленых боингах можно не ранее чем за 30 часов. Но у новичка на этом рынке есть другое ограничение – дистанционно повысить класс можно не позднее 12 часов до вылета – дальше снова только на стойку.

Ранее TourDom.ru писал, что после конфликта с комиком Ильей Соболевым, чьего ребенка не пересадили в бизнес-класс после апгрейда, «Аэрофлот» изменил систему оформления билетов для инфантов до 2 лет.