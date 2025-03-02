Ксения Бородина ответила, какую российскую авиакомпанию она выбирает

Телеведущая и блогерша Ксения Бородина в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) негативно высказалась о российских авиакомпаниях.

© Газета.Ru

Один из поклонников поинтересовался у Ксении Бородиной, какими авиакомпаниями она летает. Телеведущая заявила, что предпочитает путешествовать авиакомпанией Emirates из Объединенных Арабских Эмиратов.

«Нашими всеми боюсь. Летаю из наших только "Аэрофлот"», — написала блогерша.

На этой неделе Ксения Бородина улетела из России. Телеведущая рассказала в личном блоге, что отправилась в Оман — государство, которое находится на Аравийском полуострове. Блогерша призналась, что впервые посетила эту страну. Она отметила, что у нее запланировано путешествие по всему Оману. Знаменитость также выложила кадры с местными пейзажами, назвав их «нереальной красотой».

На днях Ксения Бородина показала просторный номер на всю семью с видом на каньон. Интерьер был выполнен в классическом стиле с картинами на стенах. Телеведущая также сняла несколько видео про уход за кожей лица, показав мраморный интерьер ванной.