Куда поехать с детьми в Подмосковье в марте: топ-6 направлений

С наступлением весны россияне все чаще начинают путешествовать по родной стране. Один из популярных регионов для семейного туризма — Подмосковье. Какие достопримечательности следует посетить, когда еще лежит снег и не так тепло, в какой бюджет можно уложиться — в материале NEWS.ru.

Гастротур в Коломну

Прекрасный вариант для гастропутешествия с детьми — Коломна. В этом городе можно попробовать лакомство по старинным рецептам — достаточно посетить интерактивную экскурсию в Музее пастилы. Москвичка Маргарита рассказала, что прогулки по Коломне всегда приятны: очень красивый центр, а у зданий — интересные фасады. В городе нетрудно найти рестораны, в которых можно относительно недорого и вкусно пообедать.

«Я ездила в Коломну с друзьями на один день. Этот городок просто создан для прогулок — много атмосферных улиц и заведений общепита. Например, мы ели солянку по необычному рецепту и удивительные котлеты из щуки», — рассказала NEWS.ru девушка.

В Коломне также можно посетить Музей трамваев, где представлено почти 200 моделей вагонов, и Дом самовара. В нем находится уникальная коллекция предметов старинного русского быта.

Отдельного внимания заслуживает экодеревня, которая расположена на территории села Парфентьево, всего в нескольких километрах от Коломны. В нем можно увидеть крокодилов и обезьян. Также рекомендуется посетить ферму насекомых.

Отдых в спа-отелях

В последнее время большую популярность получил отдых в подмосковных спа-отелях. Эксперт в области туризма тревел-блогер Наталья Ансталь рассказала NEWS.ru, что россияне предпочитают проводить выходные в режиме расслабления.

«Многие отели заточены именно на такой отдых. Они располагают большими спа-зонами, которые включают сауны, хамамы и бассейны. Обычно в гостиницах предусмотрены отдельные пространства для детей, что тоже очень удобно», — пояснила Ансталь.

Москвичка Ольга рассказала NEWS.ru, что регулярно вместе с супругом и ребенком проводит выходные в подмосковных спа-отелях.

«Обычно там есть комфортные территории для прогулок и приятные рестораны. Такие отели довольно часто предлагают различные акции. Отдых в будние дни порой оказывается значительно дешевле, чем в выходные», — отметила она.

Менеджер по продажам московского турагентства Анна Романова пояснила NEWS.ru, что отдых в подмосковных спа-отелях получил особую популярность в последние годы.

«В Подмосковье немало таких гостиниц. Они отличаются по цене и качеству. В среднем номер категории „стандарт“ обходится двум взрослым в 12 тысяч рублей в сутки», — сообщила Романова.

По ее словам, в регионе есть как бюджетные отели, так и лакшери-варианты. За пребывание в них придется заплатить в три-четыре раза больше.

Посмотреть на зубров и страусов в Серпухове

Отдельное место на туристической карте Подмосковья занимает Серпухов. Как рассказала турагент Анна Романова, в окрестностях города находится усадьба Пущино-на-Наре, страусиная ферма и особая природная территория. Собеседница NEWS.ru сообщила, что на левом береге реки Оки расположен Приокско-Террасный государственный заповедник. В нем много зубров и сосновых лесов.

«Фактически это единственный заповедник Московской области. Его главная достопримечательность — зубры. Здесь их разводят, изучают и всячески охраняют. Очень приятно погулять со всей семьей по гигантской территории заповедника и понаблюдать за стадом зубров в лесу», — рассказала Романова.

Покормить альпака

В настоящую туристическую мекку превращается экоферма «Российские альпака» в деревне Походкино Дмитровского района Московской области. В ней можно сфотографироваться с животными и покормить их. Помимо альпака, на ферме есть верблюды, кролики, куры, коза, овца, а также шотландские коровы. Посетителям рассказывают о появлении этих животных в России.

«Потрясающее место! Ездили с ребенком шести лет, но мне кажется, я даже в большем восторге осталась. Все сотрудники очень приветливые, видно, что любят свое дело. Чувствуется, с какой заботой все сделано. Почти про каждое животное рассказывают, плюс о них можно почитать на табличках. Всех можно кормить, гладить, трогать, целовать, опыт просто потрясающий», — такой отзыв оставила на платформе «Яндекса» Анна Шатилова.

С ней согласилась Кира Соляникова.

«Потрясающее живописное место в Подмосковье. Понравилось абсолютно всё! Само место очень красивое — расположено на холмах! Ферма в идеальном состоянии, в каждом уголке всё чисто, ухожено, животные содержатся в идеальных условиях, на ферме даже нет характерного запаха животных. Дети и взрослые в абсолютном восторге, особенно от вольера с кроликами — это зашкаливающая милота! Корма дают вволю, не нужно каждый раз бегать покупать стаканчики. Также на ферме есть кафе — очень вкусно всё, особенно понравился сыр халуми с апельсиновым джемом и пирожки с капустой», — отметила девушка.

Съесть мороженое в Долгопрудном

Еще одно интересное туристическое место — фабрика мороженого в Долгопрудном. Ансталь заявила, что от экскурсий на предприятие нет отбоя.

«Туда можно съездить одним днем. На фабрике покажут, как производится мороженое, и проведут дегустацию. Можно прекрасно провести время с детьми», — пояснила она.

Юлия, недавно посетившая фабрику, рассказала, что экскурсия прошла отлично.

«Угощают мороженым без ограничений, наелись все! Всё на высшем уровне!» — отметила она.

Светлана из Москвы также подчеркнула, что экскурсия весьма интересная.

«Теплое мороженое прямо с линии очень вкусное. Можно попробовать то, чего нет в магазинах. Приезжаем уже второй раз», — написала женщина на сайте 2gis.

Крупнейшая выставка в Архангельском

Кроме того, туристов привлекает выставка техники в поселке Архангельское Красногорского района Московской области. Как рассказала Наталья Ансталь, музей был создан в 2001 году по инициативе коллекционера и предпринимателя Вадима Задорожного. В тот момент он представлял собой уличную экспозицию из десяти образцов военной техники.

Сегодня, по словам Ансталь, на выставке насчитывается немало уникальных ретроавтомобилей (от паровых сельскохозяйственных машин XIX века до советских и зарубежных машин 1960-х), мотоциклов, серийных и редких опытных образцов военной техники (танки, самолеты, ракетные установки), а также стрелкового оружия.

Турагент Анна Романова сообщила, что ряд экспонатов находится на ходу и регулярно принимают участие в различных исторических реконструкциях.

Арт-парк в Никола-Ленивце

Расстояние из Москвы до крупнейшего в Европе арт-парка составляет около 200 километров. На дорогу из столицы уходит чуть больше трех часов. Арт-парк площадью 650 га расположился вокруг небольшой деревни. По словам турэкспертов, в Никола-Ленивце интересно погулять пешком, посмотреть на необычные арт-инсталляции, заглянуть на пасеку и побывать на мастер-классах, которые проводят ремесленники.

В начале 1990-х художник Николай Полисский создал в деревне первые архитектурные объекты из природных материалов и организовал ежегодный фестиваль «Архстояние». Первое мероприятие прошло в 2006 году.

В 2010-м предприниматель Максим Ноготков купил окружающие деревню земли, создал компанию «Архполис» и принялся развивать свои проекты. В Никола-Ленивце появились кафе, арт-резиденции, гостиницы, пункт проката велосипедов, детский лагерь, хостел и кемпинг.

Дорого ли отдохнуть в Подмосковье

Если речь идет об однодневном отдыхе или поездке на выходные, то бюджет может оказаться достаточно скромным, отметил в разговоре с NEWS.ru представитель столичного турбюро Сергей Титов.

«Входные билеты на выставки и различные музеи в Подмосковье можно приобрести по адекватным ценам — в пределах 500–1000 рублей. Зачастую дети проходят бесплатно. Основные затраты приходятся на дорогу — билеты на электричку или бензин — и проживание», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Однако, по его словам, в небольших подмосковных городках можно остановиться на ночь в отеле в стандартном номере за полторы-две тысячи рублей в сутки.

«Что касается проживания в спа-отелях или парк-отелях, то здесь ситуация иная. В ряде случаев ценник может достигать 20–30 тысяч рублей в сутки, в зависимости от категории номера», — сказал Титов.

Турагент Анна Романова заявила, что туризм выходного дня в Подмосковье хорош тем, что рассчитан практически на любой кошелек.

По данным Министерства культуры и туризма Московской области, туристический поток в Подмосковье в 2024 году вырос на 7% и составил 8,8 млн человек. Жители и гости региона могли посетить 194 парка культуры и отдыха, а также более 200 мест отдыха у воды.