Где зимуют московские круизные теплоходы

Семь белоснежных кораблей Московского речного пароходства стоят у причала, занесенные снегом. До поздней осени они возят жителей и гостей столицы в круизы по Москве-реке, Волге и Оке, а зимой, когда реки покрываются льдом, отправляются на «каникулы» в Хлебниковский затон в городе Долгопрудном.

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Корреспонденты mos.ru узнали, как зимуют теплоходы, кто охраняет их покой, что такое плавмастерская и как готовят суда к началу навигации.

Корабли исполняют желания

Экскурсия в Хлебниковский затон была организована для победителей конкурса, который уже второй год в социальной сети проводит столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с Мостурфлотом. Его участникам нужно было ответить на вопрос «Где зимуют теплоходы?». Авторов самых оригинальных версий пригласили посмотреть, как круизные лайнеры «спят» среди льдов в ожидании нового сезона. В этом году почти из 100 участников отобрали 10 победителей, каждый из них мог взять на экскурсию еще одного человека.

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Экскурсия началась на Северном речном вокзале, откуда в сезон навигации теплоходы отправляются в круизы по городам России. Перед поездкой в Хлебниковский затон в сопровождении гида Музея транспорта Москвы участники изучили историческое здание речного вокзала, построенное архитектором Алексеем Рухлядевым в 1933–1937 годах в стиле сталинского ампира. Затем на автобусах отправились к теплоходам.

По пути к затону экскурсанты делились знаниями о судах и рассказывали, в каких круизах побывали. Многие приехали семейными парами, кто-то взял друга или близкого родственника. Один из победителей конкурса, Виктор Самойлов, уверен, что корабли могут исполнить заветное желание.

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«Я летал на всех типах самолетов, а на теплоходах не ходил ни разу. Когда узнал о конкурсе, вспомнил примету: если хотите, чтобы сбылось маленькое желание, потрите нос собаке на станции метро "Площадь Революции", а если большое — прикоснитесь к носу корабля. Вот мы и поехали с женой в Хлебниковский затон», — рассказывает Виктор Самойлов.

Зимний отпуск для теплоходов

13 круизных лайнеров Московского речного пароходства зимуют в нескольких местах: в Южном речном порту, около города Кимры в Тверской области, в Волгограде и на самой крупной стоянке — в Хлебниковском затоне, который расположен в западной части Клязьминского водохранилища, в городе Долгопрудном. Глубина у берега здесь достигает четырех метров.

Приближаемся к затону — уже издали видим выстроившиеся параллельно друг другу теплоходы, укрытые снегом. Это не только стоянка для кораблей, но и мастерская: суда здесь чинят с 1937 года, когда открылся канал имени Москвы (на тот момент он назывался Москва — Волга). До середины 2000-х в затоне работал Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод, а на территории современного микрорайона Водники селились работники предприятия. Прошлое и настоящее этого места отражено и в названиях улиц: Якорной, Речной, Корабельной и Флотской.

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Одни теплоходы прибывают в Хлебниковский затон в октябре, другие ходят по рекам до первого снега. Ремонт начинается в феврале, когда толщина льда становится не менее 10 сантиметров.

Выходим на причал и видим семь пришвартованных теплоходов — это «Михаил Булгаков», «Андрей Рублев», «А.С. Пушкин», «Княжна Виктория», «Княжна Анастасия», «И.А. Крылов» и «Александр Грин». Ближе к берегу стоят суда, требующие замены деталей, подальше — нуждающиеся только в косметическом ремонте.

Теплоходы скованы между собой длинной цепью и разведены на несколько метров — в целях пожарной безопасности и для удобства мастеров. Некоторые суда уже покрасили белой краской. Шлюпки в чехлах, закрытые двери и зашторенные окна придают кораблям суровый вид. На пирсе лежат свернутые, как спальные мешки, спасательные плоты — каждую зиму их проверяют и переукладывают.

Кроме теплоходов, в затоне зимуют яхты и катера. Они стоят на берегу, укрытые брезентом, или спрятаны в эллингах — гаражах для маломерных судов.

Покой судов охраняет дежурная служба

По ступеням пирса к участникам экскурсии спешит капитан теплохода «Андрей Рублев» Роман Харламов. Он приветствует гостей и приглашает осмотреть ближайший к берегу корабль — это «Михаил Булгаков». Через кормовой пролет поднимаемся по трапу на борт. На верхней палубе 125-метрового теплохода спущен бассейн, а пол застелен картоном. Внутри он выглядит как оставленный жильцами дом: перила и ступени обернуты брезентом, занавески задернуты, чтобы не выгорал интерьер, а окна в капитанской рубке снаружи покрылись инеем.

В навигационный сезон корабль обслуживают около 90 человек. Это судоводители, механики, матросы, горничные, повара, официанты и аниматоры, которые развлекают публику. Зимой они уходят в межнавигационный отпуск.

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«В течение 10 дней после закрытия навигации экипажи составляют ремонтные ведомости и готовят суда к зимовке. Перед наступлением морозов воду в затоне спускают через шлюзы. Корабли полностью осушают, обесточивают, вычищают цистерны под трюмами, проверяют все механизмы и противопожарное оборудование, освобождают от грузов верхние палубы и трюмы, закрывают чехлами шлюпки, трубы, ниши компасов, мачты, чтобы внутрь корпуса не попали снег и талая вода. Потом экипажи разъезжаются, и теплоходы на некоторое время остаются в одиночестве. Но дежурная служба каждый день осматривает их и проверяет, не образовалась ли течь», — рассказывает Роман Харламов.

Обновить ватерлинию

Теплоход «Михаил Булгаков» уже покрасили, и сейчас рабочие ходят вдоль бортов других судов с валиками и ведрами. Алой краской они подводят ватерлинии, а синей — окантовку главной палубы. Верхние части кораблей красят с помощью лесов. За работой внимательно наблюдает капитан теплохода «Княжна Виктория» Константин Грибанов.

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«Для металлических конструкций теплоходов мы используем специальную акриловую краску. Кроме классических валиков и кисточек, специалисты применяют наждачную бумагу, технические щетки для зачистки металла, болгарки и другие инструменты», — объясняет Константин Грибанов.

В Хлебниковском затоне есть и плавмастерская с современными станками и сварочным цехом. Здесь изготавливают необходимые запчасти, ремонтируют оборудование и обновляют вывески с названиями кораблей.

В марте на лайнеры поднимутся механики, чтобы отрегулировать двигатели и все системы, обеспечивающие жизнедеятельность судов. Затем настанет очередь ремонтной бригады, обновляющей интерьеры внутри теплоходов. Специалисты приводят в порядок мебель, напольные покрытия, выполняют косметическую отделку палуб и кают.

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Раз в пять лет теплоходы отправляются на капитальный ремонт в село Кирельское в Республике Татарстан или в поселок Память Парижской Коммуны в Нижнем Новгороде. Он занимает в среднем 10 дней.

«С помощью специальных устройств суда поднимают из воды, проводят комплексную диагностику, меняют при необходимости валы и винты, устанавливают новые втулки, проверяют состояние корпусов и обрабатывают их антикоррозийной краской. Осенью из Кирельского вернулся наш "А.С. Пушкин", а весной туда поедет "Княжна Анастасия"», — продолжает Константин Грибанов.

Пока корабли стоят в затоне на зимовке, их капитаны оформляют необходимую документацию и проходят дополнительное обучение. К середине апреля суда должны быть полностью готовы к весенней навигации. За две недели до ее начала на борту собирается вся команда, приезжают работники ресторана, гиды и аниматоры.