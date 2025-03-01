Что посмотреть и чем заняться в Чечне

Более 400 тысяч туристов и экскурсантов посетили Чеченскую Республику в 2024 году, что на 2,5 процента больше по сравнению с 2023-м. Об этом заявил директор департамента развития туризма, реализации программ и проектов Министерства ЧР по туризму Меда Атиев. Корреспондент «Вечерней Москвы» рассказывает, как сам отдыхал в этом регионе, плавал в горных реках и узнавал много нового.

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Мое первое знакомство с Чеченской Республикой состоялось в 2002 году, когда мне было шесть лет. Тогда, после известных многим войн и контртеррористических операций 1990-х и начала 2000-х, удивило то, что на территории Грозного сложно было найти хотя бы один полностью сохранившийся многоквартирный дом. На улицу нас не пускали, обстановка была неспокойная.

То было время осмысления, поиска точек соприкосновения, ошибок, громких заявлений. После этого регион постепенно начал отстраиваться, и с каждым моим приездом, будь-то на все лето к бабушке или на зимних каникулах, он уже все больше удивлял своей красотой, оригинальными архитектурными решениями, чистотой и, самое главное, верой в будущее у людей. Буквально на ровном месте появлялись проспекты, жилые комплексы, торговые центры и многое другое.

Не сразу все устроилось

Нынешний Грозный отличается от того, каким он был в советские годы. Однако и люди, которые любят предаваться ностальгии, также могут найти очертания и отголоски прошлого в образе современного города. Главной приметой старого Грозного, которую, к сожалению, не удалось сохранить, было трамвайное движение.

Главным же новшеством столицы региона стали высотные здания в центре, вдохновленные и построенные по примеру столицы страны. Комплекс «Грозный-Сити» состоит из семи небоскребов, в которых расположены офисно-деловые центры, гостиница, торгово-развлекательный центр и жилые квартиры. Помимо этого, в здании бизнес-центра, на 30-м этаже, обустроили смотровую площадку, с которой открывается красивый вид на окрестности.

Это не единственная смотровая площадка в столице региона. Большую популярность у местных жителей и туристов приобрела «Лестница в небеса». Когда на закате солнечные лучи озаряют 30-метровую консоль, построенную на возвышении на окраине города, то она напоминает стелу Музея космонавтики в Москве.

Любители культурного туризма могут посетить несколько музеев и достопримечательностей на территории города. В первую очередь, это здание Грозненского нефтяного научно-исследовательского института («Английский замок»), построенное в 1928 году по заказу британской компании, чье представительство на Кавказе было масштабным в этот период. Это сооружение, созданное в романтическом стиле с элементами готики, — памятник нефтяной промышленности и города как центра разработки месторождений, который в годы Великой Отечественной войны был одним из направлений наступления немецко-фашистских захватчиков и оборонительным редутом советских войск.

Обязательно рекомендую посетить Музей Чеченской Республики, как только он откроется после капитального ремонта. В экспозицию музея добавили фонды Чеченского республиканского музея изобразительных искусств имени Захарова, Государственной галереи им. А. А. Кадырова. В них собраны экспонаты, отражающие историю, культуру и быт народа, шедевры мировой живописи, произведения местных мастеров.

«В этом году Грозный стал культурной столицей России. Это отличный повод познакомиться с местными театрами — Русским драматическим театром им. М. Ю. Лермонтова и Чеченским драматическим театром им. Х. Нурадилова. Определенно стоит посетить концерт ансамбля «Вайнах» и местную филармонию, чтобы послушать чеченскую музыку», — советуют в пресс-службе Министерства Чеченской Республики по туризму.

Здесь климат иной

Горная цепь Главного Кавказского хребта проходит через несколько районов на юге Чечни: Шатойский, Шаройский, Итум-Калинский, Веденский, Урус-Мартановский и Ачхой-Мартановский. Министерство Чеченской Республики по туризму также устраивает пешие походы в разные горные районы. Путешественники могут выбрать тропы различной сложности, чтобы каждый для себя нашел маршрут, который он точно осилит.

«В горной части региона часто организуются джип-туры и пешие походы, которые интересны как взрослым, так и молодежи, а также туристам всех возрастов. В частности, местная молодежь очень любит походы, — отметили в пресс-службе. — На сегодняшний день разработано и функционирует 175 туристско-экскурсионных маршрутов. В нашем регионе разработаны безопасные тропы для туристов».

Помимо этого, есть и маршруты, разработанные местными гидами. Эти направления включают в себя посещение локаций как в Грозном, так и в горных и равнинных районах республики. В первую очередь, это «Четыре мечети»: «Сердце Чечни» и мечеть им. пророка Ибрахима в столице региона, «Сердце матери» в городе Аргуне, «Гордость мусульман» в городе Шали. Экскурсия по маршруту обойдется туристам в сумму от шести тысяч рублей.

Одним из самых популярных направлений, которое включают гиды в свою программу, стал горнолыжный курорт «Ведучи» в одноименном сельском поселении. Он расположен рядом с Аргунским ущельем, на северном склоне горы Данедук в Итум-Калинском районе республики. Там можно покататься на лыжах, воспользоваться подъемником, который доставит на высоту в три тысячи метров.

В рамках другого маршрута туристы могут посетить родовое село абрека Зелимхана Гушмазкаева (1872–1913) Харачой. Зелимхан Харачоевский — один из самых ярких национальных героев, который проводил против царской власти повстанческую деятельность. В селе установлен ему памятник, расположенный рядом с родником «Девичья краса». Свое романтическое название источник получил из-за сходства с женской косой. Струи родника, переливаясь на солнце, спускаются с вершины холма по тонкому желобу, сложенному из солей самого источника и отполированному за долгие годы, — все это очень похоже на тонкую изящную косу. По легенде, девушка пошла наперекор родительской воле, решив убежать со своим возлюбленным. Узнав об этом, отец девушки в ярости метнул ей вдогонку острый кинжал. Он вонзился девушке в спину, она упала на землю, а пряди ее волос разметались по пригорку. На следующий день в том месте звенел струйками и переливался на солнце ручей.

Высокие сторожевые башни

Это одно из самых протяженных ущелий на Кавказе. Оно прославилось своей красотой и неприступностью еще в XIX веке. Сейчас это место очень популярно у туристов. Многие маршруты гидов включают в себя посещение башенных комплексов и объектов природы. Чтобы сохранить это уникальное наследие, в 1988 году был создан Аргунский историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Туда вошли не только знаменитое ущелье, но и участок реки Аргун.

В заповеднике находится множество башен, а также склепы, культовые и крепостные сооружения, все еще восхищающие своим величием, Ушкалойские сторожевые башни с каменными стенами высотой 12 метров и толщиной около метра, выстроенные в XI–XII веках. Вход расположен на высоте 2,5 метра, что создает ощущение неприступности.

Преодолев подвесной мост, туристы встречаются с каскадом Нихалойских водопадов. Величественные струи воды обрушиваются в реку Аргун. Нихалойские водопады восхищают своей мощью и красотой. Водопады, в том числе величественный Буккузинский высотой в 80 метров, создают в этом месте настоящую симфонию скал и воды.

А рядом с поселком Итум-Кале есть замок Пхакоч, в котором жили в XI–XV веках. Здесь, на высоте 850 метров, можно погрузиться в историю, заглянув в Краеведческий музей имени Х. Исаева, где выставлены национальные костюмы, предметы быта и оружие.

Недалеко от Грузии, на пересечении двух ущелий — Аргунского и Малхистинского, раскинулась необычная локация — некрополь Цой-Педе. Здесь можно найти множество склепов, крестов, солярных знаков и два столпа-жертвенника.

Посещение экскурсионного маршрута со всеми локациями туристам обойдется в сумму от 12 тысяч рублей с человека.

Тишь да гладь

Главной природной достопримечательностью, наравне с вершинами Кавказа и Аргунским ущельем, считается озеро Кезеной-Ам. Хотя лично для меня реки Терек, Аргун и Сунжа важнее. В детстве, когда гостил у родственников в Новых Атагах, дядя повез меня купаться в Аргун, известный высоким содержанием серы. Течение было таким, что, если зазеваешься, тебя уносит. Так и произошло. Спасибо дяде, вовремя выхватил щуплого юношу из воды. Реки могут быть непредсказуемы — в отличие от спокойного озера.

«Кезеной-Ам привлекает туристов своей красотой. Здесь можно насладиться видами чистейшего озера, покататься на лодках, водных трамвайчиках, сапах и зиплайне. Летом 2024 года появилось новое развлечение — виндсерфинг. В округе доступны прогулки на лошадях и квадроциклах. Обычно зимой туры на квадроциклах не проводятся по соображениям безопасности, но в хорошую погоду это возможно», — отметили в пресс-службе Министерства Чеченской Республики по туризму.

Туристы могут разместиться в отеле на берегу озера и насладиться местными красотами.

«Недалеко от озера Кезеной-Ам расположено древнее поселение Хой, что в переводе с чеченского означает "селение стражников". Ученые предполагают, что его возраст около двух тысяч лет. Добраться до него от озера можно пешком», — отметили в пресс-службе ведомства.

Заходи, гостем будешь

Сейчас в регионе активно развивается оздоровительный туризм.

«В Чеченской Республике функционирует два крупных санатория — "Серноводск-Кавказский" и "Терго". Спрос растет, особенно у местного населения и приезжих из соседних регионов», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве дополнили, что гастрономический туризм — один из самых востребованных.

«Мы проводим фестивали, которые мы смело можем назвать национальными праздниками. Самый популярный и, пожалуй, самый наш любимый — Honk-Fest (фестиваль черемши). Здесь можно есть черемшу в неограниченном количестве и не бояться осуждения. «Шашлык-Машлык» полюбился туристам со всей России, — отметили в пресс-службе. — Познакомиться с местной кухней можно почти в любом ресторане или кафе. Обязательно стоит попробовать жижиг-галнаш (пшеничные и кукурузные галушки с мясом), хингалш (лепешки с начинкой из тыквы), чепалгаш (лепешки с начинкой из творога и зелени или картошки)».

По последним данным министерства, туристско-экскурсионный поток в Чеченскую Республику за 2024 год составил 500 тысяч человек, что на 27,5 процента выше по сравнению с 2023 годом (392 тысячи человек).

Реплика

Новый район столицы региона посвятили президенту

Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, Герой России:

«Восстановление Грозного стало прямым результатом всесторонней поддержки президента России. В столице Чеченской Республики возводится современный район, названный в честь Владимира Путина. В районе будет 150 многоквартирных домов, мечети, детские сады и другая инфраструктура. Безусловно, новый район станет самой комфортабельной, престижной и благоустроенной частью Грозного — как знак глубокой благодарности президенту России Владимиру Путину за все, что он сделал для чеченского народа».

Справка

Столица Чеченской Республики была образована в 1818 году как русская крепость и до 1869 года называлась крепость Грозная. Оборонительное сооружение стало перевалочным пунктом и местом ссылки многих русских литераторов того времени. Здесь бывали писатель Александр Грибоедов, поэт Александр Полежаев, Михаил Лермонтов, классик русской литературы Лев Толстой, декабрист и писатель Александр Бестужев-Марлинский и другие. В 1869 году в связи с окончанием Кавказской войны и утратой военного значения крепость обрела статус города, который получил современное название. По-чеченски город называется Соьлжа-ГIала (город на реке Сунже). В 1998 году власти непризнанной Чеченской Республики Ичкерия назвали город Джохар, в честь президента Джохара Дудаева. Название продержалось до начала второй чеченской войны в 1999 году.

Мнение

Есть куда расти

Алексей Волков, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства:

«В целом каждый год количество туристов, посещающих Чеченскую Республику, растет. Кавказский инвестиционный форум, который проводится в Грозном, в определенной мере стал драйвером увеличения популярности региона, расширения деловой активности».

Мы понимаем, что такая тенденция просматривается у многих регионов Северного Кавказа. Это связано с появлением новых туристических объектов, развитием горнолыжных курортов, например, таких как Домбай в Карачаево-Черкесии, Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии. А в Чеченской Республике активно строят гостиницы и другие пункты размещения путешественников, в том числе и рядом с озером Кезеной-Ам. Внутри самой республики еще можно выделить красивые мечети. Они в списке самых посещаемых достопримечательностей и известнейших объектов на Северном Кавказе. «Сердце Чечни» — одна из самых больших в мире.

Многие говорят о столице региона как о «русском Дубае». Это связано и с повышением деловой активности в регионе. Команда руководства республики работает слаженно, впереди реализация планов. Видим, как появляются новые туристические кластеры. Есть объекты, которые только планируют построить. В связи с этим, на мой взгляд, Чеченская Республика не в полной мере реализовала свой потенциал и только сейчас выходит на плато развития.

Главная особенность региона для меня — это то, что там популярны культурно-религиозный и экстремальный туризм. Гости посещают мечети, а также катаются в горах на джипах.

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