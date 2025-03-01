В национальном парке "Ленские столбы" открыли туристический сезон

Туристический сезон открылся в национальном парке "Ленские столбы", гостей ждут обновленная экологическая тропа, ледовый городок у подножия одного из главных символов Якутии. Об этом сообщил ТАСС директор парка Аркадий Семенов.

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«Туристический сезон на Ленских столбах официально стартовал с обряда благословения - алгыс. Сегодня также состоялось открытие республиканского фестиваля ледовых скульптур "Легенды Якутии". В этом году мы вводим обновленную экологическую тропу, которая предполагает более комфортный подъем. Увеличено количество мест отдыха. Трассировка маршрута менялась два раза из-за того, что обнаруживались ранее неизвестные очаги произрастания редких и эндемичных растений», — рассказал Семенов.

Всего на территории парка произрастают сотни видов растений, в том числе более 20 краснокнижных, эндемиками являются венерин башмачок и башмачок крапчатый.

«В парке растет и лилия пенсильванская. Якутское ее название - сардаана, это любимый цветок народа саха, почитаемый как символ долгожданного лета, радости, счастья и благополучия», — отметил директор парка.

На территории национального парка обитает 38 видов млекопитающих, более 180 видов птиц, некоторые виды животных находятся под особой охраной и занесены в Красную книгу России и Красную книгу Республики Саха (Якутия).

В парке планируют расширять инфраструктуру для развития туризма, рассматривается строительство гостевых домов.

«Летом мы установим дебаркадер на побережье Ленских столбов. Пока не получила развития идея авиационных рейсов из Якутска и районов до Ленских столбов», — добавил он.

В парке рассчитывают принять до конца года 40 тыс. туристов.

«Это амбициозный прогноз. В прошлом году мы побили все рекорды, несмотря на закрытие тропы в связи с реконструкцией», — отметил Семенов.

Парк планирует участвовать в конкурсе на строительство туристской инфраструктуры для национальных парков в рамках национального проекта "Экологическое благополучие".

«Подали заявку на сумму свыше 200 млн рублей на строительство второго и третьего этапов экологической тропы. Это позволит полностью оснастить ее освещением, системами видеонаблюдения, точками доступа Wi-Fi, благоустроить зоны отдыха. На вершине Ленских столбов планируем построить малые и средние архитектурные формы, а также завершить строительство часовни для бракосочетаний», — добавил директор парка.

Природное наследие

Основная миссия парка - не туризм, а сохранение уникального природного, культурного и научного наследия Ленских столбов. Специалисты парка в эти дни завершают зимний маршрутный учет животных. Они проходят маршруты по 5 км и фиксируют следы животных, измеряют плотность снега. Для учета животных запускают дроны.

«Это большое подспорье, ведь раньше инспекторам приходилось обходить вверенную территорию пешком. Площадь парка огромная - свыше 1,2 млн га», — рассказал инспектор Спиридон Максимов.

На территории парка установлено более 300 фотоловушек, с помощью которых получено много уникальных фотографий. Изображения публикуются на сайте фестиваля-форума "Первозданная Россия".

Ранее в парке изучили особенности поведения бурых медведей после того, как на одну из особей был надет GPS-ошейник. Полевые исследования проводились специалистами отдела науки и сохранения биоразнообразия парка совместно с учеными Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН. Данные позволили охарактеризовать размер участка обитания, его пространственное распределение, сезонные передвижения, активность и сроки залегания в берлогу. Специалисты парка планируют продолжить научные исследования.

О заповеднике

Парк включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Объект представляет собой "выдающийся образец, отражающий основные этапы истории Земли, включая следы древней жизни". По инициативе академика Розанова в регионе планируют создать музей кембрийского периода, эту идею поддержали власти региона. Сейчас рассматриваются предложения по размещению музея. Среди вариантов - открытие музея на базе межвузовского кампуса, который планируют построить в 68 квартале Якутска для Северо-Восточного федерального университета, Арктического государственного агротехнологического университета и Арктического государственного института культуры и искусств.