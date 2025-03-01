Турэксперт назвал плюсы и минусы капсульных отелей

Турэксперт Екатерина Васильева расскажет, что такое капсульные отели, в чем плюсы и минусы такого размещения и какие интересные варианты можно найти в России.

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Условия проживания

Капсульные отели придумали в Японии: архитектор Кисе Курокава спроектировал и открыл первый объект такого типа в Осаке в 1979 году. Обычно в нем селились уставшие трудоголики, которые не успевали после работы съездить выспаться домой.

Номера в таких отелях представляют собой маленькие капсулы обычно размером около метра в ширину (или двух, если капсула двухместная) и двух в длину. Внутри – только самое необходимое для проживания и ничего лишнего: постель, розетки, крючки для одежды, кондиционер, светильник и иногда телевизор. Место для хранения багажа, как правило, оборудовано в общих зонах – этим капсульные отели напоминают хостелы. Также в подобных гостиницах есть кухня с холодильником и посудой, общие туалеты и душевые, а если пространство позволяет – и зона отдыха. Однако, в отличие от хостела, у вас будет хоть небольшое, но все же личное пространство, в котором можно изолироваться от остальных гостей.

Капсулы обычно расположены довольно близко друг к другу. На шумоизоляции многие отели стараются не экономить, но тем не менее правила проживания для гостей более жесткие, чем в других гостиницах: как-никак, это общежитие. Здесь запрещено шуметь, курить и употреблять спиртные напитки, плюс в большинстве отелей нельзя есть в капсуле и хранить там продукты. А в некоторых случаях даже требуют переводить телефон в беззвучный режим. Слушать музыку и смотреть кино, разумеется, разрешено только в наушниках.

За и против

Главное преимущество капсульных отелей – невысокая стоимость проживания. Они не занимают больших площадей, что позволяет бизнесу снизить расходы на его содержание и удерживать низкие цены.

В России первый капсульный отель открылся в 2013-м, так что можно быть уверенным, что все они в общем-то новые и со свежим ремонтом. Многие подобные объекты удобно расположены: в аэропортах, на вокзалах или рядом с ними, в центре города. Причем большинство из них можно забронировать не только на сутки, а даже на несколько часов. Это не будет лишним, если, например, нужно выспаться во время долгой пересадки.

Минусы тоже есть. Во-первых, в капсуле не будет душа и туалета – для них там просто нет места. Во-вторых, окон и дневного света вы не увидите. Некоторые предприниматели заморачиваются и оснащают ячейки системой контроля сна и имитацией рассвета для более комфортного пробуждения, но в России такое пока не встречается.

Кроме того, капсульный отель – это общежитие, где может не повезти с шумоизоляцией. Поэтому для более комфортного отдыха стоит запастись берушами или хорошими наушниками. И самое очевидное – в капсуле очень мало места. Внутри можно только лежать или сидеть, и людям с клаустрофобией о таком варианте размещения лучше вообще забыть.

Где остановиться?

Как мы выяснили, капсульный отель вряд ли подойдет для отпуска, но если нужно просто где-то выспаться, это прекрасный бюджетный вариант. И несмотря на то что условия там зачастую близки к спартанским, многие стараются создать уют и максимально возможный в рамках концепции уровень комфорта для гостей.

В Москве, к примеру, есть хостел "47 небо", который по факту является капсульным отелем. Он расположен на 47-м этаже башни "Империя" в деловом центре "Москва-Сити". Прекрасные виды, которые открываются гостям, можно оценить из окон общих зон – например кухни. Самые бюджетные варианты размещения здесь – на верхнем или нижнем ярусе двухъярусной кровати. Но даже в этом случае соседа вы вряд ли увидите – это абсолютно изолированное пространство. Правда, звукоизоляция не будет идеальной. Чтобы точно никого не слышать, можно доплатить за улучшенную капсулу с дверью. Кроме того, на территории есть мини-маркет с готовыми завтраками и обедами. Обойдется такой отель от 1 200 рублей в сутки.

Если же нужно где-то переночевать в Санкт-Петербурге, любопытным местом будет капсульный отель с местным вайбом Nevsky Capsule. Он расположен в самом центре города неподалеку от Казанского собора. На стенах в общих пространствах здесь – картины, плюс есть своя небольшая библиотека и коворкинг с компьютерами. Из удобств – автомат с закусками, гладильная комната и стирально-сушильные машины. При этом в отеле есть даже своя смотровая площадка, подняться на которую с местным гидом можно за отдельную плату. А за одноместную капсулу придется заплатить от 1 260 рублей в сутки.

А вот, например, в Сочи рядом с Морским вокзалом есть эко-френдли-отель Plants&Friends. Одна из его фишек – здесь не используют пластик, сортируют мусор и сдают на переработку макулатуру. В отеле обустроили как обычные двухместные номера, так и капсульные. Также есть номер, где расположены шесть ячеек только для женщин. В капсулах, помимо стандартных розеток и вешалок для одежды, есть живые растения для уюта. А на общей территории – вегетарианское кафе и зал для йоги с ковриками. Арендовать одну капсулу стоит от 833 рублей в сутки.