Сколько стоит дорога из Москвы до Выборга по платной трассе

Выборг в Ленинградской области — это город, где смешались эпохи, культуры и пейзажи. Каменные улочки, древний зáмок и северная природа делают его идеальным направлением для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу средневековой Европы, не покидая России. А путешествие на автомобиле открывает возможность не только исследовать сам город, но и заглянуть в живописные уголки Ленинградской области. По какой дороге лучше ехать в Выборг и сколько стоит поездка — в материале NEWS.ru.

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Зачем ехать в Выборг?

Основанный шведами в XIII веке Выборг успел побывать под властью Швеции, Финляндии и России. Это отразилось в его архитектуре: готические башни соседствуют с финским функционализмом и русским барокко. Город словно создан для неспешных прогулок, а наличие машины позволяет охватить максимум достопримечательностей за один уикенд.

Далеко не все в Выборге сохранилось до наших дней, многие здания требуют реставрации. Но до сих пор Выборг радует своей архитектурой. А еще путешественникам из Москвы и других городов России Выборг может быть интересен тем, что он находится совсем недалеко от Санкт-Петербурга. Поэтому часто при поездках сначала останавливаются в Питере на несколько дней, а уже затем приезжают в Выборг.

Из Санкт-Петербурга до Выборга ехать на автомобиле меньше двух часов по трассе А-181 «Скандинавия». На дороге хороший асфальт, пробки там если и возникают, то только летом в пятницу и воскресенье. К тому же сейчас «Скандинавия» соединена с платным Западным скоростным диаметром (ЗСД), благодаря чему до нее можно быстро добраться с другого конца города.

Главные достопримечательности Выборга

Выборгский замок

Сердце города — замок, который шведы построили еще в 1293 году. Поднимитесь на башню Святого Олафа, чтобы увидеть панораму города и Финского залива. Летом здесь проходят рыцарские турниры и фестивали. Совет: загляните в музей на территории замка, там хранится коллекция артефактов от викингов до советской эпохи.

Парк Монрепо

Единственный в России скальный пейзажный парк XVIII–XIX веков. Прогуляйтесь среди гранитных утесов, китайских мостиков и павильона «Храм Нептуна», зайдите в грот желаний и загадайте что-нибудь (местные верят, что сбудется).

Круглая башня, или Толстая Катерина

Постройка XVI века, где когда-то заседал городской совет. Сегодня внутри ресторан с атмосферой Средневековья — попробуйте выборгский крендель и эль.

Улицы Старого города

Брусчатка, дома с черепичными крышами и готика.

Самое старое жилое здание в России

Этот дом был построен в центре города в XVI веке и все годы был именно жилым. И до сих пор является таковым.

По какой дороге лучше ехать из Москвы

Из Москвы до Выборга 850 километров, их можно преодолеть за один день без ночевки в отелях.

Есть две дороги. Первая — по старой трассе М-10 до Петербурга, а уже затем надо будет выехать на «Скандинавию». Проезд в этом случае будет бесплатным, однако общее время в пути, согласно данным навигатора, — 12 часов. И это если нигде не будет пробок (и без учета времени на дозаправку, остановку на обед и так далее).

Второй маршрут — это новая трасса М-11 «Нева», на которой недавно был построен объезд вокруг Твери, с дальнейшим выездом на скоростной диаметр в Петербурге и далее уже по бесплатной «Скандинавии».

Этот путь заметно быстрее — от Москвы до Выборга можно добраться всего за восемь часов. А еще он спокойнее для водителя. На М-11 «Нева» и ЗСД в Петербурге нет светофоров и пешеходных переходов, при этом есть освещение, разделительные барьеры и хорошая разметка. А разрешенная максимальная скорость там 110 км/ч, причем начиная с середины весны на трассе Москва — Петербург можно ехать и 130 км/ч.

Сколько стоит проезд из Москвы до Выборга

Стоимость проезда из Москвы до Выборга зависит от дня недели и того, каким образом платить за проезд. Дешевле всего ехать в понедельник — четверг и пользоваться при этом транспондером. И если на М-11 цена от метода оплаты не зависит, то благодаря транспондеру можно неплохо сэкономить при проезде по скоростному диаметру в Петербурге. Например, с транспондером проезд легкового автомобиля по ЗСД с юга на север стоит 496 рублей, а при оплате наличными или по карте — 1250 рублей.

Проезд по М-11 в одну сторону обойдется в 3550 рублей в понедельник — четверг и 3800 — в пятницу — воскресенье. Но это не учитывая участок Москва — Солнечногорск, за который надо платить отдельно — от 740 рублей в будние дни в ночное время до 1400 рублей в часы пик в пятницу — воскресенье.

Итого дорога Москва — Выборг и обратно по платным трассам будет стоить около 10 500 рублей. Плюс нужно прибавить траты на топливо. Если у вас кроссовер с бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач, то средний расход у него наверняка около 10 литров на каждые 100 км, если ехать со скоростью 110−130 км/ч. Или заметно больше, если превышать установленные лимиты. И, проехав 1700 километров от Москвы до Выборга и обратно, вы оставите на АЗС еще 10 500 рублей. Итого — 21 000 (не учитываем стоимость обедов в кафе и другие траты).

Ориентировочные траты на поездку на автомобиле в Выборг из Москвы и обратно

Платная дорога — 10 000 рублей;

Топливо — 10 500 рублей;

Итого — 21 000 рублей.

Есть ли самолет до Выборга?

Если вы не хотите путешествовать на автомобиле, а любите самолеты, то у нас плохая новость — в Выборге нет больших аэропортов, которые принимали бы рейсы из Москвы или других крупных российских городов.

Однако из Москвы до Выборга можно доехать на поезде, причем без пересадок (один билет в купе — от 2400 рублей). А можно отправиться сначала в Санкт-Петербург, погулять по Северной Пальмире и уже затем на скоростном поезде «Ласточка» за один час доехать до центра Выборга.