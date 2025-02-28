В Железноводске рассказали, как изменилось количество туристов зимой

В Железноводске выросло число туристов, посетивших город в зимний период. По сравнению с 2024 годом турпоток вырос на 30%.

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу администрации курорта.

«В большей степени приток за счёт туристов выходного дня, которые не проживают в санаториях, а приезжают погулять в выходной. Зима в нашем регионе недолгая, и желающих прогуляться по заснеженному Железноводску очень много», — заявил глава города Евгений Бакулин.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал о популярных отечественных направлениях у иностранцев.