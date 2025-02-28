На курорте Домбай открылся высокогорный отель премиум-класса

В курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесии на высоте 1,6 тысячи метров открылся восьмиэтажный пятизвездочный гостиничный комплекс «Асса», сообщает корреспондент «Это Кавказ». Отель может одновременно принять 110 гостей.

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«На курорте Домбай открылся новый пятизвездочный отель. Сегодня в нашей республике динамично развивается туризм, мы делаем все, чтобы туристы получали качественный продукт. Отмечу, что Домбай — старейший курорт Северного Кавказа, и наша задача — сделать все, чтобы он стал круглогодичным местом отдыха для туристов со всей России», — отметил на церемонии открытия министр туризма и курортов Карачаево-Черкесии Расул Текеев.

«Новый пятизвездочный отель „Асса“ — это не просто гостиница, а символ развития, благосостояния нашего округа. Отмечу, что это также новые рабочие места, инвестиции в экономику региона и возможность привлечения большого потока туристов. Уверен, что отель „Асса“ станет отличной базой для тех, кто хочет погрузиться в красоту нашего живописного курорта», — сказал мэр Карачаевского городского округа Марат Урусов.

В отеле доступны 55 номеров разных категорий, в том числе комфорт — для маломобильных групп населения, люкс, стандарт и джуниор-сьют. На территории работают бассейн, купель, две бани и массажный кабинет. Ежегодно отель может принимать около 40 тысяч отдыхающих.

Комфорт, технологии и традиции

Из панорамных окон и лоджий номеров открываются горные пейзажи Домбая. В интерьере гостиничного комплекса стильные дизайнерские решения сочетаются с кавказскими мотивами.

«Стены холла гостиницы украшают пословицы на карачаево-балкарском языке. Наш дизайнер использовал этнический стилизованный шрифт, в основу которого легли тамги разных карачаево-балкарских фамилий. Это пословицы — про кавказское гостеприимство и традиции, что отражают те ценности, которые мы пытаемся транслировать в современное общество», — пояснил владелец гостиницы Аслан Байрамуков.

Кавказская, европейская и паназиатская кухни

На территории гостиничного комплекса работает ресторан «Терраса», в меню которого представлены блюда кавказской, европейской и паназиатской кухонь. В теплое время года гости могут отдохнуть на открытой террасе с видом на горы.

В день открытия в отеле состоялось китчен-шоу от шеф-повара Дмитрия Бакиева и фуд-блогера Ахлау Узденова. Также была организована развлекательная программа: участники шоу-группы Show dance Elbrus выступили перед гостями с танцем современных горцев.