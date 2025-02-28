Стало известно, сколько туристов посетили Русский Север и Арктику в 2024 году

Три миллиона туристов посетили в прошлом году Русский Север и Арктику. Это на 7 процентов больше, чем в 2023 году. Об этом сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время рабочего визита в Архангельск и на Соловецкие острова.

Он уточнил, что среди гостей Севера были не только российские туристы, но и иностранные.

Арктические территории посетили 1,3 млн туристов (в 2023 году - 1,2 млн). Из северных регионов чаще всего туристы ездили в Вологодскую область и Карелию - 700 тысяч, Мурманскую область - полмиллиона человек. Среди лидеров по росту популярности - Чукотка, там число туристов выросло вдвое.

Также вдвое увеличилось число иностранных туристов: они совершили 75 тысяч поездок. 7,7 процента из них побывали в Мурманской области.