Эксперты сообщили о росте пассажиропотока аэропортов РФ

Российские аэропорты в январе 2025 года обслужили 15,1 млн человек, что на 0,4% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении Росавиации.

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На международных авиалиниях было обслужено 3,5 млн человек (+9%), в том числе аэропортами Московского авиационного узла - 2 млн человек (+4,8%).

В тройку лидеров по приросту пассажиропотока вошли Сибирский федеральный округ (1,9 млн человек, +8,7%), Дальневосточный федеральный округ (850 тыс. человек, +7,4%) и Уральский федеральный округ (1,4 млн человек, +3,8%).

В Росавиации отметили, что пассажиропоток увеличивается на фоне развития инфраструктуры аэропортов.